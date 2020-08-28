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https://ria.ru/20200828/tiktok-1576432647.html
В России заблокируют ролики в TikTok о препарате, вызывающем галлюцинации
Роскомнадзор заблокирует на территории РФ контент в социальной сети TikTok с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии, следует из ответов... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:16
2020-08-28T14:16
борис менделевич
tiktok
александр бугаев
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Роскомнадзор заблокирует на территории РФ контент в социальной сети TikTok с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии, следует из ответов ведомства и Росмолодежи.Ранее в СМИ сообщалось, что в США подростки запустили в социальной сети TikTok челлендж, призывающий принимать в больших дозах препарат от аллергии, чтобы вызвать галлюцинации. Член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> направил в Роскомнадзор запрос с просьбой рассмотреть возможность блокировки таких роликов."В ходе проведенного анализа, информация о проведении "челленджа", указанная в вашем письме, была выявлена на 20 интернет-страницах социальной сети TikTok и направлена для принятия решения в Росмолодежь.&nbsp;В случае признания Росмолодежью данной информации запрещенной к распространению, доступ к ней будет ограничен на территории Российской&nbsp; Федерации в установленном порядке", - говорится в ответе Роскомнадзора за подписью главы ведомства Андрея Липова на запрос депутата (копия документа есть в РИА Новости).Росмолодежь в свою очередь признала контент опасным. Ответ агентства по делам молодежи за подписью <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bugaev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бугаева</a> также имеется в распоряжении РИА Новости."Видеозаписи по вышеперечисленным ссылкам несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. В отношении материалов, соответствующих временным критериям, будет вынесено решение об ограничении распространения на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200820/tiktok-1576066398.html
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борис менделевич, tiktok, александр бугаев, общество

В России заблокируют ролики в TikTok о препарате, вызывающем галлюцинации

14:16 28.08.2020
4471
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok
© AP Photo / Anjum Naveed
Телефон с приложением Tik Tok. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роскомнадзор заблокирует на территории РФ контент в социальной сети TikTok с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии, следует из ответов ведомства и Росмолодежи.
Ранее в СМИ сообщалось, что в США подростки запустили в социальной сети TikTok челлендж, призывающий принимать в больших дозах препарат от аллергии, чтобы вызвать галлюцинации. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил в Роскомнадзор запрос с просьбой рассмотреть возможность блокировки таких роликов.
Приложение Tik Tok
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TikTok удалил более 380 тысяч видео в США за "разжигание ненависти"
"В ходе проведенного анализа, информация о проведении "челленджа", указанная в вашем письме, была выявлена на 20 интернет-страницах социальной сети TikTok и направлена для принятия решения в Росмолодежь. В случае признания Росмолодежью данной информации запрещенной к распространению, доступ к ней будет ограничен на территории Российской  Федерации в установленном порядке", - говорится в ответе Роскомнадзора за подписью главы ведомства Андрея Липова на запрос депутата (копия документа есть в РИА Новости).
Росмолодежь в свою очередь признала контент опасным. Ответ агентства по делам молодежи за подписью Александра Бугаева также имеется в распоряжении РИА Новости.
"Видеозаписи по вышеперечисленным ссылкам несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. В отношении материалов, соответствующих временным критериям, будет вынесено решение об ограничении распространения на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
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Борис МенделевичTikTokАлександр БугаевОбщество
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