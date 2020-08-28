https://ria.ru/20200828/testirovanie-1576439308.html

Министр науки рассказал о тестировании студентов на коронавирус

Специальных тестов на коронавирус в российских вузах не будет, они нужны только иностранным студентам, которые приедут в РФ, заявил РИА Новости министр науки и... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:35

2020-08-28T15:35

2020-08-28T16:51

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валерий фальков

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Специальных тестов на коронавирус в российских вузах не будет, они нужны только иностранным студентам, которые приедут в РФ, заявил РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>"Специальных тестов на коронавирус не будет. Тесты будут необходимы только иностранным студентам, которые въедут на территорию России, на 10-12-й день обязательного 14-дневного карантина", - сказал Фальков, отвечая на вопрос, будут ли в вузах проводиться промежуточные тесты на коронавирус.Он отметил, что примерно треть всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не уезжали, остались в России летом и на них эти ограничения не распространяются.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фальков: "Специальных тестов на коронавирус не будет, только для иностранных студентов" Глава Минобрнауки в интервью РИА Новости рассказал о специальных тестах на коронавирус в вузах и требованиях к иностранным студентам. 2020-08-28T15:35 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, общество