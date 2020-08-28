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Министр науки рассказал о тестировании студентов на коронавирус
Специальных тестов на коронавирус в российских вузах не будет, они нужны только иностранным студентам, которые приедут в РФ, заявил РИА Новости министр науки и... РИА Новости, 28.08.2020
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россия
валерий фальков
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Специальных тестов на коронавирус в российских вузах не будет, они нужны только иностранным студентам, которые приедут в РФ, заявил РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>"Специальных тестов на коронавирус не будет. Тесты будут необходимы только иностранным студентам, которые въедут на территорию России, на 10-12-й день обязательного 14-дневного карантина", - сказал Фальков, отвечая на вопрос, будут ли в вузах проводиться промежуточные тесты на коронавирус.Он отметил, что примерно треть всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не уезжали, остались в России летом и на них эти ограничения не распространяются.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Фальков: "Специальных тестов на коронавирус не будет, только для иностранных студентов"
Глава Минобрнауки в интервью РИА Новости рассказал о специальных тестах на коронавирус в вузах и требованиях к иностранным студентам.
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навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, общество

Министр науки рассказал о тестировании студентов на коронавирус

15:35 28.08.2020 (обновлено: 16:51 28.08.2020)
535
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специальных тестов на коронавирус в российских вузах не будет, они нужны только иностранным студентам, которые приедут в РФ, заявил РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков
"Специальных тестов на коронавирус не будет. Тесты будут необходимы только иностранным студентам, которые въедут на территорию России, на 10-12-й день обязательного 14-дневного карантина", - сказал Фальков, отвечая на вопрос, будут ли в вузах проводиться промежуточные тесты на коронавирус.
Он отметил, что примерно треть всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не уезжали, остались в России летом и на них эти ограничения не распространяются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Навигатор абитуриентаРоссияВалерий ФальковОбщество
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