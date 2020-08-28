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Опубликован трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах
На YouTube разместили трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах под названием "Просто представь, что мы знаем" (ППЧМЗ). РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T04:10
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культура
кино и сериалы
новости культуры
кинопоиск
евгений стычкин
юлия снигирь
максим виторган
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. На YouTube разместили трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах под названием "Просто представь, что мы знаем" (ППЧМЗ). Амбициозные подруги Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина) создают новостной телеграм-канал, который за несколько месяцев набирает сотни тысяч подписчиков. Но для главных героинь это только начало – у них есть множество идей и останавливаться на достигнутом они не собираются. Однако у них возникают финансовые трудности, из-за чего приходится обратиться к инвестору. Тот соглашается помочь, если подруги примут в свою команду известного в прошлом журналиста Евгения Малышева (Евгений Стычкин). Девушки принимают его условие. Правда, теперь им придется считаться с мнением Малышева. Режиссер сериала – Роман Волобуев ("Блокбастер", 2017 год). Сценарий написали Илья Маланин и Мила Просвирина.В многосерийном фильме также снялись: Артур Ваха, Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова и другие.Премьера "Просто представь, что мы знаем" состоится на сервисе на сервисе "Кинопоиск HD" 24 сентября.
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кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, евгений стычкин, юлия снигирь, максим виторган, youtube

Опубликован трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах

04:10 28.08.2020
414
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. На YouTube разместили трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах под названием "Просто представь, что мы знаем" (ППЧМЗ).
Амбициозные подруги Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина) создают новостной телеграм-канал, который за несколько месяцев набирает сотни тысяч подписчиков. Но для главных героинь это только начало – у них есть множество идей и останавливаться на достигнутом они не собираются. Однако у них возникают финансовые трудности, из-за чего приходится обратиться к инвестору. Тот соглашается помочь, если подруги примут в свою команду известного в прошлом журналиста Евгения Малышева (Евгений Стычкин). Девушки принимают его условие. Правда, теперь им придется считаться с мнением Малышева.
Режиссер сериала – Роман Волобуев ("Блокбастер", 2017 год). Сценарий написали Илья Маланин и Мила Просвирина.
В многосерийном фильме также снялись: Артур Ваха, Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова и другие.
Премьера "Просто представь, что мы знаем" состоится на сервисе на сервисе "Кинопоиск HD" 24 сентября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКинопоискЕвгений СтычкинЮлия СнигирьМаксим ВиторганYouTube
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