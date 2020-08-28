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Опубликован трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах

На YouTube разместили трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах под названием "Просто представь, что мы знаем" (ППЧМЗ). РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T04:10

2020-08-28T04:10

2020-08-28T04:10

культура

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евгений стычкин

юлия снигирь

максим виторган

youtube

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. На YouTube разместили трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах под названием "Просто представь, что мы знаем" (ППЧМЗ). Амбициозные подруги Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина) создают новостной телеграм-канал, который за несколько месяцев набирает сотни тысяч подписчиков. Но для главных героинь это только начало – у них есть множество идей и останавливаться на достигнутом они не собираются. Однако у них возникают финансовые трудности, из-за чего приходится обратиться к инвестору. Тот соглашается помочь, если подруги примут в свою команду известного в прошлом журналиста Евгения Малышева (Евгений Стычкин). Девушки принимают его условие. Правда, теперь им придется считаться с мнением Малышева. Режиссер сериала – Роман Волобуев ("Блокбастер", 2017 год). Сценарий написали Илья Маланин и Мила Просвирина.В многосерийном фильме также снялись: Артур Ваха, Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова и другие.Премьера "Просто представь, что мы знаем" состоится на сервисе на сервисе "Кинопоиск HD" 24 сентября.

https://ria.ru/20200826/birn-1576274776.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, евгений стычкин, юлия снигирь, максим виторган, youtube