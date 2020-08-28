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https://ria.ru/20200828/tekhnoparki-1576452007.html
Более 250 тысяч детей посетили детские технопарки Москвы с 2016 года
Более 250 тысяч детей прошли обучение в детских технопарках Москвы с момента открытия первого технопарка в 2016 году, больше всего детей привлекает работа с... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:12
2020-08-28T19:12
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
москва
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Более 250 тысяч детей прошли обучение в детских технопарках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с момента открытия первого технопарка в 2016 году, больше всего детей привлекает работа с роботами и создание мультфильмов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a>."Сейчас прошло (через технопарки Москвы - ред.) более 250 тысяч ребят, но мы здесь не гонимся за цифрами, для нас важна вовлеченность детей ", - сказал Фурсин.Он добавил, что чаще всего детей привлекают роботы, инженерия, IT-сфера, космос и возможность самим создавать мультфильмы.Он также отметил, что пандемия не сказалась на работе и развитии технопарков в городе."Нет, мы перестроили программы для детей... Все переходили в онлайн-обучение, темпы мы не снизили", - сказал Фурсин, отвечая на соответствующий вопрос.Он также добавил, что детские технопарки Москвы начали уже выходить за пределы города. "В этом году наши московские детские технопарки стали выходить за пределы города и уже оформляются как франшизы. Первая франшиза детского технопарка "Инжинириум". Они в сентябре откроют технопарк в Краснодаре по франшизе. Далее планируются еще два технопарка в Казахстане, в Алмате", - сказал Фурсин.
https://ria.ru/20171111/1508625517.html
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва

Более 250 тысяч детей посетили детские технопарки Москвы с 2016 года

19:12 28.08.2020
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© Фото : АНО "РЧК"Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
© Фото : АНО "РЧК"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 250 тысяч детей прошли обучение в детских технопарках Москвы с момента открытия первого технопарка в 2016 году, больше всего детей привлекает работа с роботами и создание мультфильмов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"Сейчас прошло (через технопарки Москвы - ред.) более 250 тысяч ребят, но мы здесь не гонимся за цифрами, для нас важна вовлеченность детей ", - сказал Фурсин.
Он добавил, что чаще всего детей привлекают роботы, инженерия, IT-сфера, космос и возможность самим создавать мультфильмы.
Он также отметил, что пандемия не сказалась на работе и развитии технопарков в городе.
"Нет, мы перестроили программы для детей... Все переходили в онлайн-обучение, темпы мы не снизили", - сказал Фурсин, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что детские технопарки Москвы начали уже выходить за пределы города. "В этом году наши московские детские технопарки стали выходить за пределы города и уже оформляются как франшизы. Первая франшиза детского технопарка "Инжинириум". Они в сентябре откроют технопарк в Краснодаре по франшизе. Далее планируются еще два технопарка в Казахстане, в Алмате", - сказал Фурсин.
Детский технопарк. Архивное фото
11 ноября 2017, 15:50
В Москве открылся третий технопарк для детей "Байтик"
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Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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