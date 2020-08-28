https://ria.ru/20200828/tekhnoparki-1576452007.html

Более 250 тысяч детей посетили детские технопарки Москвы с 2016 года

Более 250 тысяч детей прошли обучение в детских технопарках Москвы с момента открытия первого технопарка в 2016 году, больше всего детей привлекает работа с... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T19:12

2020-08-28T19:12

2020-08-28T19:12

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

москва

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Более 250 тысяч детей прошли обучение в детских технопарках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с момента открытия первого технопарка в 2016 году, больше всего детей привлекает работа с роботами и создание мультфильмов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a>."Сейчас прошло (через технопарки Москвы - ред.) более 250 тысяч ребят, но мы здесь не гонимся за цифрами, для нас важна вовлеченность детей ", - сказал Фурсин.Он добавил, что чаще всего детей привлекают роботы, инженерия, IT-сфера, космос и возможность самим создавать мультфильмы.Он также отметил, что пандемия не сказалась на работе и развитии технопарков в городе."Нет, мы перестроили программы для детей... Все переходили в онлайн-обучение, темпы мы не снизили", - сказал Фурсин, отвечая на соответствующий вопрос.Он также добавил, что детские технопарки Москвы начали уже выходить за пределы города. "В этом году наши московские детские технопарки стали выходить за пределы города и уже оформляются как франшизы. Первая франшиза детского технопарка "Инжинириум". Они в сентябре откроют технопарк в Краснодаре по франшизе. Далее планируются еще два технопарка в Казахстане, в Алмате", - сказал Фурсин.

https://ria.ru/20171111/1508625517.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва