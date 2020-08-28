https://ria.ru/20200828/tavrida-1576448281.html

Час до Севастополя: корреспондент РИА Новости проехал по трассе "Таврида"

Время в пути из Симферополя в Севастополь после открытия трассы "Таврида" сократилось почти вдвое - с двух часов до почти часа. Первые крымские водители уже... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T18:15

2020-08-28T18:15

2020-08-28T19:03

крымский мост

таврида (трасса)

керчь

владимир путин

республика крым

севастополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости, Максим Грознов.</strong> Время в пути из Симферополя в Севастополь после открытия <a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa/" target="_blank">трассы "Таврида"</a> сократилось почти вдвое - с двух часов до почти часа. Первые крымские водители уже опробовали новую и самую качественную дорогу на полуострове, в их числе и корреспондент РИА Новости.В четверг президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.Движение открытоЧетырехполосное движение по "Тавриде" от <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> до <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> было открыто еще в июле - это уже существенно облегчило жизнь туристам, которые приезжали на отдых в Крым по <a href="http://ria.ru/product_Krymskijj_most/" target="_blank" data-auto="true">мосту через Керченский пролив</a>. А 27 августа дорожники АО "ВАД" открыли для проезда пятый, шестой и седьмой этапы – это большой обход вокруг Симферополя и дорога через Бахчисарайский район к <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a>.Новая трасса идет в обход населенных пунктов, сократилась длина пути между городами - теперь дорога от Симферополя до Севастополя стала короче примерно на 10 километров.Дорога на Севастополь идет сразу из столицы Крыма - водитель попадает на шестой этап трассы. Раньше, чтобы попасть в Севастополь, приходилось ехать по частично готовой дороге – для движения были открыты всего две полосы в обоих направлениях. Сейчас крымчане и туристы могут ехать по двум полосам в каждом направлении.На свежий черный асфальтобетонный слой – подрядчик специально разработал его для сложных климатических условий Крыма – уже нанесена разметка.БахчисарайПервый населенный пункт на пути из Симферополя - село Приятное свидание, названное так в честь встречи Екатерины Великой во время ее знаменитого вояжа в Крым после присоединения к империи.Здесь еще продолжаются работы – идет установка барьерных ограждений, отсыпка полотна, установка указателей и знаков. Далее, в районе села Скалистое, начинается небольшой затор - приходится объезжать его по старой дороге. Выясняется, что один новый участок трассы временно перекрыт – строители убирают с полотна технику, мусор, временные барьеры, приводя дорогу в необходимое для открытия движения состояние. Как сообщили в компании, этот участок откроется для движения во второй половине пятницы.Объезд заканчивается, и машины вновь попадают на новую четырехполосную трассу, которая ведет к Бахчисараю. Раньше требовалось не менее 30 минут, чтобы доехать до древней столицы Крымского ханства из Симферополя, а в период заторов - до часа. Сейчас, как сказал РИА Новости министр транспорта республики Сергей Карпов, дорога займет не более 15 минут. Бахчисарай с открытием трассы стал практически пригородом Симферополя.Новая трасса обходит все населенные пункты, но съезды к ним предусмотрены, на них также ведутся последние работы. На трассе удобная навигация – устанавливаются указатели во всю ширину дороги. Строители еще продолжают монтаж надземных пешеходных переходов, но движению это не мешает.Бахчисарай остается позади, вместе с ним и шестой этап трассы, который потребовал строительства большого количества инженерных сооружений - мостов, эстакад и путепроводов - из-за рельефа, рек Альма и Кача и проходящей здесь железной дороги. Дальше - дорога к Севастополю.На СевастопольСначала магистраль проходит по 400-метровому новому мосту через реку Бельбек, затем - над железной дорогой, где теперь ходят новые скоростные электропоезда, и круто уходит вверх – на знаменитые Мекензевы горы. Эта историческая возвышенность, названная в честь контр-адмирала Фомы Мекензи, положившего начало строительству порта и Севастополя. А в годы обороны Севастополя от фашистов здесь проходили самые ожесточенные бои, свидетельство тому - масса снарядов, бомб и мин, найденных саперами до начала стройки.Этот участок проложен в лесу. Дорога прорезала возвышенность, и чтобы укрепить склоны, строители уложили подпорные стенки с мощными анкерами. Если ехать по этому участку обратно - из Севастополя в Симферополь - перед водителем открывается вид на Бельбекскую долину, пещерные города Тепе-Кермен, Качи-Кальон и главную горную гряду Крыма.Так как дорога здесь прошла по "диким" местам, по сторонам трассы строители устанавливают сетчатый забор: встреча на скоростной трассе с косулей может закончиться бедой. Этот этап завершается выездом на объездную дорогу Севастополя – здесь также скоро начнутся работы, до 2023 года строители реконструируют существующую дорогу, это будет завершающий этап трассы.Поездка из Симферополя в Севастополь заняла существенно меньше времени - раньше путь требовал около двух часов, а в пятницу утром корреспондент РИА Новости добрался всего за 1 час 15 минут.Как только откроется движение по участку в районе Скалистого, время в пути еще сократится. Но самое важное для крымских водителей - дорога стала гораздо комфортнее и безопаснее.Автомобильная дорога "Таврида" располагается в границах двух регионов РФ - в <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и в городе федерального значения Севастополе. Она будет соответствовать параметрам категории 1В, иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими автодорогами. Расчетная скорость движения по автодороге "Таврида" - 120 км/ч.В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан. Планировалось, что до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 километра от Керчи до Севастополя. Завершение строительства трассы "Таврида" запланировано на конец 2023 года. Стройку осуществляет АО "ВАД".

https://ria.ru/20200827/peschera-1576400385.html

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576390876.html

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576389933.html

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севастополь

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Вслед за Путиным: журналист проехал по новой трассе "Таврида" в Крыму Время в пути из Симферополя в Севастополь после открытия трассы "Таврида" сократилось почти вдвое - с двух часов до почти часа. Первые крымские водители уже опробовали новую и самую качественную дорогу на полуострове, в их числе и корреспондент РИА Новости. 27 августа президент РФ Владимир Путин посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus. 2020-08-28T18:15 true PT0M15S

Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида" Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида" 2020-08-28T18:15 true PT2M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, таврида (трасса), керчь, владимир путин, республика крым, севастополь, общество