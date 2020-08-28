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https://ria.ru/20200828/tatu-1576440810.html
Мужчина оглох из-за татуировки
В Японии 35-летний мужчина чуть не остался глухим после того, как сделал себе татуировку, пишет журнал BMJ Case Reports. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:01
2020-08-28T16:01
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> 35-летний мужчина чуть не остался глухим после того, как сделал себе татуировку, пишет журнал <a href="https://casereports.bmj.com/content/13/8/e237723" target="_blank" rel="nofollow noopener">BMJ Case Reports</a>.Мужчина обратился к врачам с воспалением глаза, от которого он страдал на протяжении четырех месяцев. Медики обнаружили у японца скопления гранулем — узелков, возникших при разрастании клеток из-за саркоидоза, воспалительного заболевания, поражающего многие органы и системы организма. Кроме того, анализы крови показали системные воспалительные процессы.В поисках причины заболевания медики обратили внимание на татуировку, которую полгода назад пациент нанес себе на спину. Вдоль ее рисунка также обнаружили гранулемы. Они нередко появляются как реакция на некоторые металлы, содержащиеся в чернилах. В случае с японцем реакция оказалась настолько сильной, что затронула весь организм. Вскоре после начала лечения мужчина потерял слух. Причиной этого стало скопление гранулем в черепе пациента, из-за чего произошло нарушение работы нервов. Врачи смогли вернуть пациенту слух только через несколько недель.
https://ria.ru/20191107/1560656705.html
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япония
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япония, в мире

Мужчина оглох из-за татуировки

16:01 28.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТатуировка на спине
Татуировка на спине
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Татуировка на спине. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Японии 35-летний мужчина чуть не остался глухим после того, как сделал себе татуировку, пишет журнал BMJ Case Reports.
Мужчина обратился к врачам с воспалением глаза, от которого он страдал на протяжении четырех месяцев. Медики обнаружили у японца скопления гранулем — узелков, возникших при разрастании клеток из-за саркоидоза, воспалительного заболевания, поражающего многие органы и системы организма. Кроме того, анализы крови показали системные воспалительные процессы.
Эмбер Люк
7 ноября 2019, 03:07
Австралийка потеряла зрение из-за татуировки на глазах
В поисках причины заболевания медики обратили внимание на татуировку, которую полгода назад пациент нанес себе на спину. Вдоль ее рисунка также обнаружили гранулемы. Они нередко появляются как реакция на некоторые металлы, содержащиеся в чернилах. В случае с японцем реакция оказалась настолько сильной, что затронула весь организм.
Вскоре после начала лечения мужчина потерял слух. Причиной этого стало скопление гранулем в черепе пациента, из-за чего произошло нарушение работы нервов.
Врачи смогли вернуть пациенту слух только через несколько недель.
Орландо Блум на благотворительном ужине Шона Паркера в поддержку благотворительного фонда The Parker Foundation в Лос-Анджелесе
19 февраля, 14:07Культура
Орландо Блум сделал татуировку с именем сына с ошибкой
2095813
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