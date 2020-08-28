https://ria.ru/20200828/tatu-1576440810.html

Мужчина оглох из-за татуировки

В Японии 35-летний мужчина чуть не остался глухим после того, как сделал себе татуировку, пишет журнал BMJ Case Reports. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:01

2020-08-28T16:01

2020-08-28T16:01

япония

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> 35-летний мужчина чуть не остался глухим после того, как сделал себе татуировку, пишет журнал <a href="https://casereports.bmj.com/content/13/8/e237723" target="_blank" rel="nofollow noopener">BMJ Case Reports</a>.Мужчина обратился к врачам с воспалением глаза, от которого он страдал на протяжении четырех месяцев. Медики обнаружили у японца скопления гранулем — узелков, возникших при разрастании клеток из-за саркоидоза, воспалительного заболевания, поражающего многие органы и системы организма. Кроме того, анализы крови показали системные воспалительные процессы.В поисках причины заболевания медики обратили внимание на татуировку, которую полгода назад пациент нанес себе на спину. Вдоль ее рисунка также обнаружили гранулемы. Они нередко появляются как реакция на некоторые металлы, содержащиеся в чернилах. В случае с японцем реакция оказалась настолько сильной, что затронула весь организм. Вскоре после начала лечения мужчина потерял слух. Причиной этого стало скопление гранулем в черепе пациента, из-за чего произошло нарушение работы нервов. Врачи смогли вернуть пациенту слух только через несколько недель.

https://ria.ru/20191107/1560656705.html

https://ria.ru/20200219/1564965815.html

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япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, в мире