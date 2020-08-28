https://ria.ru/20200828/tank-1576412459.html

Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк

Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:13

2020-08-28T10:13

2020-08-28T11:39

новое оружие россии

бмд-4м

т-80

т-90 "владимир"

ростех

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154344/64/1543446472_0:68:1589:962_1400x0_80_0_0_a94ddc40c2a457398b3485d6c574bf1a.jpg

<strong>КУБИНКА (Московская область), 28 авг — РИА Новости</strong>. Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру "Курганмашзавода" госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") Сергей Абдулов.Неделю назад "Ростех" объявил о начале государственных испытаний "Спрута".Легкий танк "Спрут-СДМ1" — боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Она способна без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации.По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа <a href="http://ria.ru/product_T_80/" target="_blank" data-auto="true">Т-80</a>, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне <a href="http://ria.ru/product_BMD-4M/" target="_blank" data-auto="true">БМД-4М</a>. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" в качестве легкого плавающего танка.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576109403.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бмд-4м, т-80, т-90 "владимир", ростех, безопасность