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Новое оружие России
https://ria.ru/20200828/tank-1576412459.html
Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк
Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:13
2020-08-28T11:39
новое оружие россии
бмд-4м
т-80
т-90 "владимир"
ростех
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 28 авг — РИА Новости</strong>. Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру "Курганмашзавода" госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") Сергей Абдулов.Неделю назад "Ростех" объявил о начале государственных испытаний "Спрута".Легкий танк "Спрут-СДМ1" — боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Она способна без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации.По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа <a href="http://ria.ru/product_T_80/" target="_blank" data-auto="true">Т-80</a>, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне <a href="http://ria.ru/product_BMD-4M/" target="_blank" data-auto="true">БМД-4М</a>. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" в качестве легкого плавающего танка.
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бмд-4м, т-80, т-90 "владимир", ростех, безопасность

Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк

10:13 28.08.2020 (обновлено: 11:39 28.08.2020)
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© Фото : Vitaly V. KuzminАвиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СДМ1
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1". Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 28 авг — РИА Новости. Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру "Курганмашзавода" госкорпорации "Ростех") Сергей Абдулов.
Неделю назад "Ростех" объявил о начале государственных испытаний "Спрута".

"Пока предметный интерес выказывает одна из стран Ближнего Востока, но работа ведется по нескольким регионам", — сказал Абдулов.

Легкий танк "Спрут-СДМ1" — боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Она способна без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации.
По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" в качестве легкого плавающего танка.
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД
21 августа, 18:53Сказано в эфире
Огонь серьезными снарядами. Военный эксперт рассказал о танке "Спрут"Начались госиспытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1". Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik перечислил уникальные особенности этой боевой машины.
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Новое оружие РоссииБМД-4МТ-80Т-90 "Владимир"РостехБезопасность
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