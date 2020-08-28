Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии
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РИМ, 28 авг – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, по мнению политика, помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью.
"Когда я вижу изображения из моей страны, я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашел в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права - выражать свое мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными ", - сказала она в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.
По мнению Тихановской, Россия и Белоруссия "очень тесно связаны, будучи соседями и связанными историей и менталитетом".
"Мы знаем, что Россия играет определенную роль в нашей стране, а также в других странах, но мы просим уважать наш суверенитет. То, что происходит сейчас в Белоруссии, должно оставаться внутренним делом. Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться", - заявила Тихановская.
Ранее глава МИД РФ РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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