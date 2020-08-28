Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/suverenitet-1576442745.html
Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, по мнению политика, помощь... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:33
2020-08-28T16:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875132_62:0:2287:1252_1400x0_80_0_0_4972458c5e2f5a6c0e3ddd0677c27d19.jpg
<strong>РИМ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, по мнению политика, помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью."Когда я вижу изображения из моей страны, я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашел в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права - выражать свое мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными ", - сказала она в интервью итальянскому телеканалу <a href="https://tg24.sky.it/mondo/2020/08/28/bielorussia-svetlana-tikhanovskaya-lukashenko" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky Tg24</a>.По мнению Тихановской, Россия и Белоруссия "очень тесно связаны, будучи соседями и связанными историей и менталитетом".Ранее глава МИД РФ РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576436714.html
https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html
Призвала сохранять сувенитет РБ, находясь в зарубежом. Она даже не правительство в изгнании. Это что такой тренд новый? Может Трамп пусть тоже из Литвы Грейт эгейн США делает...
28
Её даже свадебным генералом от Запада трудно назвать, что больше мне она напоминает прокладку...
22
23
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875132_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_007f7ba609245d68a065994611fc570b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии

16:33 28.08.2020
2595
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
РИМ, 28 авг – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, по мнению политика, помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью.
"Когда я вижу изображения из моей страны, я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашел в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права - выражать свое мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными ", - сказала она в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Вчера, 15:02Протесты в Белоруссии
Ни один российский солдат не пересек границу Белоруссии, заявил Лукашенко
По мнению Тихановской, Россия и Белоруссия "очень тесно связаны, будучи соседями и связанными историей и менталитетом".
"Мы знаем, что Россия играет определенную роль в нашей стране, а также в других странах, но мы просим уважать наш суверенитет. То, что происходит сейчас в Белоруссии, должно оставаться внутренним делом. Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться", - заявила Тихановская.
Ранее глава МИД РФ РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Вид на Большой Каменный мост в Москве
Вчера, 12:48Протесты в Белоруссии
В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
114510270
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Призвала сохранять сувенитет РБ, находясь в зарубежом. Она даже не правительство в изгнании. Это что такой тренд новый? Может Трамп пусть тоже из Литвы Грейт эгейн США делает...
28 августа, 16:38
Dimon Трампов
2310013
Её даже свадебным генералом от Запада трудно назвать, что больше мне она напоминает прокладку...
28 августа, 16:41
Александр Белый
1540012
Рекомендуем
Город Рига
В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Вадим Пристайко
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Российские рубли
Эксперт: Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
МИД Германии призвал Россию активно расследовать произошедшее с Навальным
Студенты во время занятий
Упомянутые Путиным на совещании вузы снизили цены на обучение
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова ответила на слова эстонского депутата о влиянии Москвы на Минск
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии
Владимир Солнцев
Экс-глава РКК "Энергия" связал уголовное дело с "давлением Роскосмоса"
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель надеется, что российских силовиков не направят в Белоруссию
Учения Океанский щит: уничтожение морской цели с крейсера Варяг и подлодки Омск
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В Минске заявили о "пределах" самостоятельности Киева
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Мэр Умани обвинил Киев в сложившейся ситуации с хасидами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния