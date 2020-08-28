https://ria.ru/20200828/suverenitet-1576442745.html

Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, по мнению политика, помощь... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:33

2020-08-28T16:33

2020-08-28T16:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>РИМ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, по мнению политика, помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью."Когда я вижу изображения из моей страны, я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашел в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права - выражать свое мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными ", - сказала она в интервью итальянскому телеканалу <a href="https://tg24.sky.it/mondo/2020/08/28/bielorussia-svetlana-tikhanovskaya-lukashenko" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky Tg24</a>.По мнению Тихановской, Россия и Белоруссия "очень тесно связаны, будучи соседями и связанными историей и менталитетом".Ранее глава МИД РФ РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576436714.html

https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html

Dimon Трампов Призвала сохранять сувенитет РБ, находясь в зарубежом. Она даже не правительство в изгнании. Это что такой тренд новый? Может Трамп пусть тоже из Литвы Грейт эгейн США делает... 28

Александр Белый Её даже свадебным генералом от Запада трудно назвать, что больше мне она напоминает прокладку... 22

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире