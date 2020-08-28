https://ria.ru/20200828/suleymani-1576407868.html

Трамп ошибся в имени убитого США иранского генерала Сулеймани

Президент США Дональд Трамп, говоря об операции по уничтожению генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сделал ошибку в его... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T06:22

2020-08-28T06:22

2020-08-28T06:22

аль-хашд аш-шааби

дональд трамп

министерство обороны сша

багдад (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, говоря об операции по уничтожению генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сделал ошибку в его имени.В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "<a href="http://ria.ru/organization_Al-KHashd_ash-SHaabi/" target="_blank" data-auto="true">аль-Хашд аш-Шааби</a>" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> считают причастными к организации нападения на посольство. В ответ <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

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багдад (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-хашд аш-шааби, дональд трамп, министерство обороны сша, багдад (город), сша, в мире