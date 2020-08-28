https://ria.ru/20200828/studenty-1576414519.html
Попова назвала одно из условий начала очного учебного года в вузах
Ношение масок в вузах – одно из условий начала очного учебного года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:51
2020-08-28T10:51
2020-08-28T11:00
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Ношение масок в вузах – одно из условий начала очного учебного года, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Возможно, мы сможем от него отказаться, но когда мы начинаем, когда мы собираем вместе огромные коллективы, участники, члены которых в течение лета побывали в разных местах, пообщались с разными людьми, мы, безусловно, должны понимать, что мы в первую очередь должны защитить всех - и преподавателей, и студентов", - отметила она.Глава Роспотребнадзора добавила, что маски меняются достаточно часто в течение дня - 1 раз в 3 часа. "Поэтому условия для сбора этого мусора и замена этих масок должны быть в каждом учебном заведении, это тоже важно", - подчеркнула она, добавив, что "повторное использование масок не допускается".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Ношение масок в вузах – одно из условий начала очного учебного года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
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"Одним из условий начала учебного года является ношение масок для всех. Студенты - самая активная по взаимодействию и количеству контактов часть населения нашей страны, самая активная. И это условие, как неизбежное, мы ставим на первом этапе", - сказала Попова на заседании Совета ректоров медицинских вузов.
"Возможно, мы сможем от него отказаться, но когда мы начинаем, когда мы собираем вместе огромные коллективы, участники, члены которых в течение лета побывали в разных местах, пообщались с разными людьми, мы, безусловно, должны понимать, что мы в первую очередь должны защитить всех - и преподавателей, и студентов", - отметила она.
Глава Роспотребнадзора добавила, что маски меняются достаточно часто в течение дня - 1 раз в 3 часа. "Поэтому условия для сбора этого мусора и замена этих масок должны быть в каждом учебном заведении, это тоже важно", - подчеркнула она, добавив, что "повторное использование масок не допускается".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф