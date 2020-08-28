https://ria.ru/20200828/studenty-1576414519.html

Попова назвала одно из условий начала очного учебного года в вузах

Ношение масок в вузах – одно из условий начала очного учебного года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:51

2020-08-28T10:51

2020-08-28T11:00

навигатор абитуриента

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Ношение масок в вузах – одно из условий начала очного учебного года, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Возможно, мы сможем от него отказаться, но когда мы начинаем, когда мы собираем вместе огромные коллективы, участники, члены которых в течение лета побывали в разных местах, пообщались с разными людьми, мы, безусловно, должны понимать, что мы в первую очередь должны защитить всех - и преподавателей, и студентов", - отметила она.Глава Роспотребнадзора добавила, что маски меняются достаточно часто в течение дня - 1 раз в 3 часа. "Поэтому условия для сбора этого мусора и замена этих масок должны быть в каждом учебном заведении, это тоже важно", - подчеркнула она, добавив, что "повторное использование масок не допускается".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://na.ria.ru/20200811/1575635733.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество