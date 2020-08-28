https://ria.ru/20200828/ssha-1576411855.html

СМИ сообщили о состоянии афроамериканца, в которого стреляли полицейские

Афроамериканца Джейкоба Блейка, который был парализован ниже пояса после того, как в него стреляли полицейские в городе Кеноша (штат Висконсин), пристегнули... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:03

2020-08-28T10:03

2020-08-28T10:03

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

висконсин

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Афроамериканца Джейкоба Блейка, который был парализован ниже пояса после того, как в него стреляли полицейские в городе Кеноша (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>), пристегнули наручниками к больничной койке, он арестован, сообщает издание <a href="https://chicago.suntimes.com/2020/8/27/21404463/jacob-blake-father-kenosha-police-shooting-hospital-bed-handcuffs" target="_blank" rel="nofollow noopener">Chicago-Sun Times</a> со ссылкой на отца Блейка.Как сообщил отец пострадавшего, которого также зовут Джейкоб Блейк, когда он в последний раз навестил сына в больнице, то увидел, что теперь Блейк младший прикован наручниками к своей больничной койке."Это было невыносимо, он лежал в этой кровати, пристегнутый к ней наручниками. Он и так никуда не может пойти, почему вы пристегнули его наручниками к кровати?" - говорит отец Блейка.Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Блейк пристегнут наручниками, отец ответил, что он находится под арестом, однако пока неизвестно, какие обвинения выдвинуты против его сына.Полиция еще не комментировала эту информацию и ранее не сообщала о том, что Блейк арестован, и о выдвинутых против него обвинениях.Ранее отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Адвокат афроамериканца также подтвердил, что он парализован и, вероятно, больше не сможет ходить. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины поврежден позвоночник и внутренние органы.В воскресенье полицейские в городе Кеноша выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.Во вторник менее чем за сутки были собраны более 675 тысяч долларов на помощь семье Блейка. Средства пойдут на оплату медицинских расходов и лечение Блейка, материальную поддержку его шестерых детей, расходы семьи, а также покроют расходы на время судебного разбирательства.Инцидент между полицией и афроамериканцем в Висконсине привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией, после чего власти города объявили комендантский час и ввели более 160 служащих нацгвардии.

https://ria.ru/20200827/politseyskiy-1576361454.html

https://ria.ru/20200824/politsiya-1576263793.html

висконсин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, висконсин, в мире