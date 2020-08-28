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Премьера спектакля "Человек с глазами Моцарта" состоится 17 сентября

". "Человек с глазами Моцарта" — новый спектакль Юрия Грымова, поставленный к 75-летию Победы по пьесе Марины Сулчани. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:48

2020-08-28T15:48

2020-08-28T15:47

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 28 авг - Пресс-служба театра "Модерн</strong>". "Человек с глазами Моцарта" — новый спектакль Юрия Грымова, поставленный к 75-летию Победы по пьесе Марины Сулчани.Это пронзительная, искренняя и очень живая история о людях, в дом которых пришла война; рассказ об отчаянной любви и непобедимой вере, силе искусства, а также о вечном и решающем выборе человека между добром и злом."Я хочу донести до зрителей силу веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Это история о том, как важно не терять надежду и ждать своих любимых даже в самое тяжелое время, ведь “человек не умирает, когда его кто-то любит”", - подчеркивает режиссер-постановщик <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Grymov" target="_blank">Юрий Грымов</a>.В спектакле заняты: Анна Каменкова (заслуженная артистка РСФСР), Надежда Меньшова, Александра Богданова, Марианна Канивец, Юрий Анпилогов и другие артисты.Премьера состоится 17 сентября 2020 годаРежиссер-постановщик: Юрий ГрымовАвтор пьесы: Марина СулчаниХудожник-постановщик: Кирилл ДаниловХудожник по костюмам: Ирэна БелоусоваМузыкальное оформление: Юрий ГрымовЖанр: ДрамаПродолжительность: 1 час 40 минут (без антракта)Возрастное ограничение: 12+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы