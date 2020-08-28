Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/spektakl-1576440074.html
Премьера спектакля "Человек с глазами Моцарта" состоится 17 сентября
". "Человек с глазами Моцарта" — новый спектакль Юрия Грымова, поставленный к 75-летию Победы по пьесе Марины Сулчани. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:48
2020-08-28T15:47
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576439551_0:307:3072:2035_1400x0_80_0_0_e5a2a79f285c084e8fe8cd26eabc1d86.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - Пресс-служба театра "Модерн</strong>". "Человек с глазами Моцарта" — новый спектакль Юрия Грымова, поставленный к 75-летию Победы по пьесе Марины Сулчани.Это пронзительная, искренняя и очень живая история о людях, в дом которых пришла война; рассказ об отчаянной любви и непобедимой вере, силе искусства, а также о вечном и решающем выборе человека между добром и злом."Я хочу донести до зрителей силу веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Это история о том, как важно не терять надежду и ждать своих любимых даже в самое тяжелое время, ведь “человек не умирает, когда его кто-то любит”", - подчеркивает режиссер-постановщик <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Grymov" target="_blank">Юрий Грымов</a>.В спектакле заняты: Анна Каменкова (заслуженная артистка РСФСР), Надежда Меньшова, Александра Богданова, Марианна Канивец, Юрий Анпилогов и другие артисты.Премьера состоится 17 сентября 2020 годаРежиссер-постановщик: Юрий ГрымовАвтор пьесы: Марина СулчаниХудожник-постановщик: Кирилл ДаниловХудожник по костюмам: Ирэна БелоусоваМузыкальное оформление: Юрий ГрымовЖанр: ДрамаПродолжительность: 1 час 40 минут (без антракта)Возрастное ограничение: 12+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576439551_193:0:2924:2048_1400x0_80_0_0_8722ed4f8d77c76c1e30a69b1bc3fbe8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Премьера спектакля "Человек с глазами Моцарта" состоится 17 сентября

15:48 28.08.2020
74
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗрительный зал театра "Модерн" во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона
Зрительный зал театра Модерн во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - Пресс-служба театра "Модерн". "Человек с глазами Моцарта" — новый спектакль Юрия Грымова, поставленный к 75-летию Победы по пьесе Марины Сулчани.
Это пронзительная, искренняя и очень живая история о людях, в дом которых пришла война; рассказ об отчаянной любви и непобедимой вере, силе искусства, а также о вечном и решающем выборе человека между добром и злом.
"Я хочу донести до зрителей силу веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Это история о том, как важно не терять надежду и ждать своих любимых даже в самое тяжелое время, ведь “человек не умирает, когда его кто-то любит”", - подчеркивает режиссер-постановщик Юрий Грымов.
В спектакле заняты: Анна Каменкова (заслуженная артистка РСФСР), Надежда Меньшова, Александра Богданова, Марианна Канивец, Юрий Анпилогов и другие артисты.
© Пресс-служба театра "Модерн"Спектакль "Человек с глазами Моцарта"
Спектакль Человек с глазами Моцарта
© Пресс-служба театра "Модерн"
Спектакль "Человек с глазами Моцарта"
Премьера состоится 17 сентября 2020 года
Режиссер-постановщик: Юрий Грымов
Автор пьесы: Марина Сулчани
Художник-постановщик: Кирилл Данилов
Художник по костюмам: Ирэна Белоусова
Музыкальное оформление: Юрий Грымов
Жанр: Драма
Продолжительность: 1 час 40 минут (без антракта)
Возрастное ограничение: 12+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Подростки во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края
В летних лагерях России не зафиксировали случаев заражения коронавирусом
Вывеска Сбербанка
Сбербанк намерен инвестировать в инфраструктурные проекты Пермского края
Не верю! Выплаты за брак, билет на суд Ефремова, 148 тысяч за прививку
Не верю! Выплаты за брак, билет на суд Ефремова, 148 тысяч за прививку
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
Глава Минсельхоза высоко оценил работу калужских аграриев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Петербурга Беглов продолжает работу на фоне слухов об отставке
для лонгрида
"Зелёная химия для жизни"
Церемония бракосочетания
Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
В Ульяновской области к концу года 46% дорог станут безопасными
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова
Новикомбанк профинансирует проект Авиастар-СП на 8 млрд руб
Новикомбанк профинансирует проект "Авиастар-СП" на 8 млрд рублей
Работа автосалона Рольф в Москве
ВТБ снижает ставку по автокредитам линейки "ЭкстраЛайт" до 6,5%
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Анталия в Турции
Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции
Состоялся онлайн-медиафорум Латиноамериканские партнеры
Состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры"
Вид на реку Амга в Якутии
В Якутии запустят первую очередь крупнейшей угольной шахты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния