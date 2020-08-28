https://ria.ru/20200828/solntsev-1576444600.html

Фигурант дела о коррупции дал показания на экс-главу РКК "Энергия"

Один из задержанных по делу о хищении в РКК "Энергия" миллиарда рублей назвал организатором махинации бывшего гендиректора Владимира Солнцева, передает... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:07

2020-08-28T17:07

2020-08-28T17:07

исток

александр борисов

ркк "энергия"

александр прохоров

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Один из задержанных по делу о хищении в <a href="http://ria.ru/organization_EHnergija_raketno_kosmicheskaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">РКК</a> "Энергия" миллиарда рублей назвал организатором махинации бывшего гендиректора Владимира Солнцева, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Прохоров, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что организатором преступной группы был Солнцев", - зачитала судья ходатайство следователя.Между тем по делу проходят два человека с фамилией Прохоров, и какой из них дал показания, не уточняется.<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a> во время руководства РКК Солнцевым был директором по закупкам Завода экспериментального машиностроения (предприятие "Энергии"). Его однофамилец Степан Прохоров в то же время был заместителем гендиректора корпорации.Два основных фигуранта – сам бывший гендиректор РКК Владимир Солнцев и гендиректор ФГУП "НПП "<a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x7a47960/" target="_blank" data-auto="true">Исток</a>", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Borisov_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Борисов</a>.

https://ria.ru/20200828/solntsev-1576442863.html

https://ria.ru/20200828/kriminal-1576440117.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исток, александр борисов, ркк "энергия", александр прохоров, москва, происшествия