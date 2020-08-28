https://ria.ru/20200828/solntsev-1576444429.html
Суд арестовал экс-гендиректора РКК "Энергия" Солнцева по делу о хищении
Бабушкинский суд Москвы заключил в следственный изолятор бывшего гендиректора РКК "Энергия", а ныне советника главы Объединенной авиастроительной корпорации... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:04
2020-08-28T17:04
2020-08-28T18:26
ркк "энергия"
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Бабушкинский суд Москвы заключил в следственный изолятор бывшего гендиректора <a href="https://ria.ru/organization_EHnergija_raketno_kosmicheskaja_korporacija/" target="_blank">РКК "Энергия"</a>, а ныне советника главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимира Солнцева, передает корреспондент РИА Новости.Солнцев проходит по делу о хищении более миллиарда рублей."Прохоров, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что организатором преступной группы был Солнцев", — зачитала судья ходатайство следователя.В деле фигурируют два человека с фамилией Прохоров, и какой из них дал показания, не уточняется.<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank">Александр Прохоров</a> во время руководства РКК Солнцевым был директором по закупкам Завода экспериментального машиностроения (предприятие "Энергии"). Его однофамилец Степан Прохоров в то же время был заместителем гендиректора корпорации.Два основных фигуранта — сам бывший гендиректор РКК Владимир Солнцев и гендиректор ФГУП "НПП "<a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x7a47960/" target="_blank">Исток</a>", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Borisov_2/" target="_blank">Александр Борисов</a>.Солнцева уволили после прихода Дмитрия Рогозина на пост гендиректора "Роскосмоса" в конце мая 2018 года "в связи с большим количеством вопросов" руководства госкорпорации к его деятельности.После этого <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank">Рогозин</a> обратился к главе Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank">Алексею Кудрину</a> с просьбой провести комплексную проверку РКК "Энергия". Проверку провела и служба внутреннего аудита "Роскосмоса", именно по ее итогам дело получило ход.
https://ria.ru/20200828/solntsev-1576442863.html
https://ria.ru/20200828/kriminal-1576440117.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ркк "энергия", москва, происшествия