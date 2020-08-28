https://ria.ru/20200828/solntsev-1576442863.html

Экс-глава РКК "Энергия" связал уголовное дело с "давлением Роскосмоса"

Бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев считает уголовное дело о хищении миллиарда рублей инспирированным "Роскосмосом", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:33

2020-08-28T16:33

2020-08-28T16:33

алексей кудрин

ркк "энергия"

роскосмос

дмитрий рогозин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Бывший гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_EHnergija_raketno_kosmicheskaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">РКК</a> "Энергия" Владимир Солнцев считает уголовное дело о хищении миллиарда рублей инспирированным "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосом</a>", передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Я так и не услышал в обвинении, что я сделал не так. На сегодняшний день договор не закончен, хотя поставка произведена в срок, у следствия какая-то ангажированность за то, что мы делали свою работу. Явно прослеживается влияние "Роскосмоса" в давлении на старую команду", - заявил обвиняемый.Солнцева уволили после прихода Дмитрия Рогозина на пост гендиректора "Роскосмоса" в конце мая 2018 года "в связи с большим количеством вопросов к его деятельности", заявляли в госкорпорации.После этого <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Рогозин</a> обратился к главе Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Кудрину</a> с просьбой провести комплексную проверку РКК "Энергия". Проверку провела и служба внутреннего аудита "Роскосмоса", и именно по ее итогам, как отмечали в госкорпорации, ситуация провела развитие в уголовном ключе.

https://ria.ru/20200828/kriminal-1576440117.html

https://ria.ru/20200828/solntsev-1576439790.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин, москва, происшествия