https://ria.ru/20200828/solntsev-1576439790.html

СК оценил причиненный экс-главой РКК "Энергия" ущерб в миллиард рублей

Бывший гендиректор одного из крупнейших предприятий космической отрасли России РКК "Энергия" Владимир Солнцев обвиняется в хищении миллиарда рублей – об этом... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:41

2020-08-28T15:41

2020-08-28T16:42

исток

москва

космос - риа наука

ркк "энергия"

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Бывший гендиректор одного из крупнейших предприятий космической отрасли России <a href="http://ria.ru/organization_EHnergija_raketno_kosmicheskaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">РКК</a> "Энергия" Владимир Солнцев обвиняется в хищении миллиарда рублей – об этом стало известно из ходатайства следователя о его аресте."Солнцев причинил ущерб свыше 1 миллиарда рублей", - зачитала ходатайство судья Бабушкинского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Солнцева просят поместить в СИЗО как минимум до 3 октября.Помимо него, по делу проходят еще три человека: гендиректор ФГУП "НПП "<a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x7a47960/" target="_blank" data-auto="true">Исток</a>", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Borisov_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Борисов</a>, и бывшие сотрудники РКК Степан и Александр Проховы (видимо, не братья – у них разные отчества, но фамилия одна). Всем им грозит до десяти лет колонии.

https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576427071.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исток, москва, космос - риа наука, ркк "энергия", происшествия