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Дарья Мороз подтвердила, что будет третий сезона "Содержанок"
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз подтвердила в инстаграме, что третий сезон драматического сериала "Содержанки" будет. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:12
2020-08-28T18:12
2020-08-28T18:12
культура
дарья мороз
сергей бурунов
кино и сериалы
новости культуры
константин богомолов
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино Дарья Мороз подтвердила в инстаграме, что третий сезон драматического сериала "Содержанки" будет. Информацию РИА Новости также подтвердили в пресс-службе проекта: "Над продолжением хита видеосервиса Start "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз". Первый сезон "Содержанок" режиссера Константина Богомолова вышел в марте 2019 года. Режиссером второго сезона стала Дарья Жук. Вместе с Мороз главные роли в сериале исполнили: Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина и другие.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья мороз, сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская актриса театра и кино Дарья Мороз подтвердила в инстаграме, что третий сезон драматического сериала "Содержанки" будет.
"Ну что, дорогие, какой ваш вопрос у меня в топе уже полгода? Правильно: "Будет ли третий сезон "Содержанок"? Наконец готова ответить: да, да и да!" – написала Мороз.
Информацию РИА Новости также подтвердили в пресс-службе проекта: "Над продолжением хита видеосервиса Start "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз".
"С появлением нового режиссера меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил", – приводит пресс-служба слова Юрия Мороза.
Первый сезон "Содержанок" режиссера Константина Богомолова вышел в марте 2019 года. Режиссером второго сезона стала Дарья Жук. Вместе с Мороз главные роли в сериале исполнили: Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина и другие.