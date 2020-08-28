https://ria.ru/20200828/soderzhanki-1576428623.html

Дарья Мороз подтвердила, что будет третий сезона "Содержанок"

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз подтвердила в инстаграме, что третий сезон драматического сериала "Содержанки" будет. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T18:12

2020-08-28T18:12

2020-08-28T18:12

культура

дарья мороз

сергей бурунов

кино и сериалы

новости культуры

константин богомолов

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино Дарья Мороз подтвердила в инстаграме, что третий сезон драматического сериала "Содержанки" будет. Информацию РИА Новости также подтвердили в пресс-службе проекта: "Над продолжением хита видеосервиса Start "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз". Первый сезон "Содержанок" режиссера Константина Богомолова вышел в марте 2019 года. Режиссером второго сезона стала Дарья Жук. Вместе с Мороз главные роли в сериале исполнили: Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина и другие.

https://ria.ru/20200828/telegram-1576377648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья мороз, сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов