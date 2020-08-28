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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/sobyanin-1576417636.html
Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:34
2020-08-28T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского педагогического совета мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин

11:34 28.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского педагогического совета мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
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