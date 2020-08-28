https://ria.ru/20200828/sobyanin-1576417636.html

Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:34

2020-08-28T11:34

2020-08-28T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского педагогического совета мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва