https://ria.ru/20200828/sobor-1576428648.html

РПЦ попросит следствие о милосердии к читинцу, курившему в соборе

Читинская епархия готовит ходатайство к следователям о проявлении милосердия к молодому читинцу, который курил в кафедральном соборе столицы Забайкальского... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:28

2020-08-28T13:28

2020-08-28T13:28

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

забайкальский край

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<strong>КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Читинская епархия готовит ходатайство к следователям о проявлении милосердия к молодому читинцу, который курил в кафедральном соборе столицы Забайкальского края, сообщает пресс-служба епархии.Ранее сообщалось, что в июле подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей. В пятницу СУСК по региону сообщил, что после проверки в отношении жителя Читы 2002 года рождения было возбуждено уголовное дело – он подозревается в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих, совершенные в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний."Читинская епархия готовит ходатайство следствию о проявлении милосердия к читинцу, курившему в кафедральном соборе", - говорится в сообщении.В пресс-службе сообщили, что митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий встретился с опекунами молодого человека и с ним самим."Молодой человек выразил искреннее сожаление о своем поступке и, более того, в прошлое воскресенье, 23 августа, попросил прощения у прихожан собора. Поэтому Читинская епархия намерена просить следствие проявить милосердие", - приводит слова митрополита Димитрия пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20200806/1575456482.html

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, забайкальский край, чита