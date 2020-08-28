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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200828/sobor-1576428648.html
РПЦ попросит следствие о милосердии к читинцу, курившему в соборе
Читинская епархия готовит ходатайство к следователям о проявлении милосердия к молодому читинцу, который курил в кафедральном соборе столицы Забайкальского... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:28
2020-08-28T13:28
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
забайкальский край
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<strong>КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Читинская епархия готовит ходатайство к следователям о проявлении милосердия к молодому читинцу, который курил в кафедральном соборе столицы Забайкальского края, сообщает пресс-служба епархии.Ранее сообщалось, что в июле подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей. В пятницу СУСК по региону сообщил, что после проверки в отношении жителя Читы 2002 года рождения было возбуждено уголовное дело – он подозревается в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих, совершенные в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний."Читинская епархия готовит ходатайство следствию о проявлении милосердия к читинцу, курившему в кафедральном соборе", - говорится в сообщении.В пресс-службе сообщили, что митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий встретился с опекунами молодого человека и с ним самим."Молодой человек выразил искреннее сожаление о своем поступке и, более того, в прошлое воскресенье, 23 августа, попросил прощения у прихожан собора. Поэтому Читинская епархия намерена просить следствие проявить милосердие", - приводит слова митрополита Димитрия пресс-служба.
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новости - религия и мировоззрение, забайкальский край, чита

РПЦ попросит следствие о милосердии к читинцу, курившему в соборе

13:28 28.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСвященнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
Священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Читинская епархия готовит ходатайство к следователям о проявлении милосердия к молодому читинцу, который курил в кафедральном соборе столицы Забайкальского края, сообщает пресс-служба епархии.
Ранее сообщалось, что в июле подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей. В пятницу СУСК по региону сообщил, что после проверки в отношении жителя Читы 2002 года рождения было возбуждено уголовное дело – он подозревается в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих, совершенные в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний.
"Читинская епархия готовит ходатайство следствию о проявлении милосердия к читинцу, курившему в кафедральном соборе", - говорится в сообщении.
Города России. Челябинск
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В пресс-службе сообщили, что митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий встретился с опекунами молодого человека и с ним самим.
"Молодой человек выразил искреннее сожаление о своем поступке и, более того, в прошлое воскресенье, 23 августа, попросил прощения у прихожан собора. Поэтому Читинская епархия намерена просить следствие проявить милосердие", - приводит слова митрополита Димитрия пресс-служба.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЗабайкальский крайЧита
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