https://ria.ru/20200828/smi-1576424292.html

Абхазские журналисты посетили штаб-квартиру Sputnik

Абхазские журналисты, участвующие в молодежном форуме "Русское слово в глобальной медиаконкуренции", посетили в четверг штаб-квартиру международного... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:40

2020-08-28T12:40

2020-08-28T12:39

sputnik абхазия

sputnik

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Абхазские журналисты, участвующие в молодежном форуме "Русское слово в глобальной медиаконкуренции", посетили в четверг штаб-квартиру международного информационного агентства и радио <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a>. В состав делегации вошли сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК), телеканала "Абаза-ТВ" и информационного агентства "Апсныпресс".Начальник управления по производству контента дирекции мультимедийных центров в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала гостям об истории агентства и познакомила их с особенностями создания мультимедийного контента Sputnik. "Приятно видеть у абхазских коллег неподдельный интерес к принципам и приемам работы нашего агентства", – отметила Некрасова."Я получил много ценной информации, и этот опыт точно пригодится мне в работе", – поделился впечатлениями корреспондент редакции детских программ АГТРК Даут Адлейба.<strong>Международный молодежный форум "Русское слово в глобальной медиаконкуренции"</strong> проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 26 по 30 августа при поддержке Россотрудничества.<strong>Sputnik</strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20200720/1574585824.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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