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https://ria.ru/20200828/smartfon-1576406849.html
Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
Смартфон может быстро разряжаться из-за многих факторов, в их числе — плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T03:22
2020-08-28T11:34
google android
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Смартфон может быстро разряжаться из-за многих факторов, в их числе — плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например, смарт-часами, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200828/831961006.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Важно отметить, что сегодня производители смартфонов на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением программ в фоне и часто принудительно останавливают все программы, которые не используются в данный момент. Иногда это приводит к неудобствам – например, пропущенным сообщениям и звонкам в мессенджерах, добавляет Гриценко."Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона", — рекомендует эксперт.
https://ria.ru/20200828/chekhol-1576406578.html
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РИА Новости
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google android, мобильный телефон, технологии

Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается

03:22 28.08.2020 (обновлено: 11:34 28.08.2020)
11611
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка снимает на смартфон мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля "Круг света"
Девушка снимает на смартфон мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Смартфон может быстро разряжаться из-за многих факторов, в их числе — плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например, смарт-часами, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках", — объясняет эксперт.

Важно отметить, что сегодня производители смартфонов на Android пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением программ в фоне и часто принудительно останавливают все программы, которые не используются в данный момент. Иногда это приводит к неудобствам – например, пропущенным сообщениям и звонкам в мессенджерах, добавляет Гриценко.
"Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона", — рекомендует эксперт.
Смартфон
02:19
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331532038
Обсудить 3
Google AndroidМобильный телефонТехнологии
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