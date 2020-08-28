https://ria.ru/20200828/smartfon-1576406849.html

Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается

Смартфон может быстро разряжаться из-за многих факторов, в их числе — плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T03:22

2020-08-28T03:22

2020-08-28T11:34

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технологии

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Смартфон может быстро разряжаться из-за многих факторов, в их числе — плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например, смарт-часами, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200828/831961006.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Важно отметить, что сегодня производители смартфонов на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением программ в фоне и часто принудительно останавливают все программы, которые не используются в данный момент. Иногда это приводит к неудобствам – например, пропущенным сообщениям и звонкам в мессенджерах, добавляет Гриценко."Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона", — рекомендует эксперт.

https://ria.ru/20200828/chekhol-1576406578.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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