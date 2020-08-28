Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:22 28.08.2020 (обновлено: 11:34 28.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка снимает на смартфон мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля "Круг света"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Смартфон может быстро разряжаться из-за многих факторов, в их числе — плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например, смарт-часами, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках", — объясняет эксперт.
Важно отметить, что сегодня производители смартфонов на Android пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением программ в фоне и часто принудительно останавливают все программы, которые не используются в данный момент. Иногда это приводит к неудобствам – например, пропущенным сообщениям и звонкам в мессенджерах, добавляет Гриценко.
"Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона", — рекомендует эксперт.