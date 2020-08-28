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Липецкая область
https://ria.ru/20200828/skver-1576454595.html
Сквер Победы открылся в Лебедяни Липецкой области
Сквер Победы открылся в пятницу в Лебедяни - крупном районном центре Липецкой области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:33
2020-08-28T20:33
липецкая область
игорь артамонов
нацпроекты
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<strong>ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Сквер Победы открылся в пятницу в Лебедяни - крупном районном центре <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.Сквер построили на месте Кузнецкой слободы на окраине города. На открытие пришли жители города, семьи с детьми. В центре сквера расположен старинный Кузнецкий пруд, обрамленный современными прогулочными зонами, пешеходными дорожками, вымощенными плиткой, скамейками для отдыха, декоративным кустарником и фонарями. Также в сквере есть детский городок и спортивная площадка. От возможных случаев вандализма сквер защищен камерами видеонаблюдения.На строительство сквера из бюджетов всех уровней было выделено 10 миллионов рублей. Выполненные работы – это первый этап благоустройства сквера. В последние годы Кузнецкий пруд сильно обмелел и зарос камышом. Экологам предстоят работы по расчистке водоема. Второй этап благоустройства начнется в 2021 году. На территории сквера обустроят велосипедную и прогулочную дорожки.
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игорь артамонов, нацпроекты

Сквер Победы открылся в Лебедяни Липецкой области

20:33 28.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдых горожан в парках Москвы
Отдых горожан в парках Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Сквер Победы открылся в пятницу в Лебедяни - крупном районном центре Липецкой области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.
Сквер построили на месте Кузнецкой слободы на окраине города. На открытие пришли жители города, семьи с детьми. В центре сквера расположен старинный Кузнецкий пруд, обрамленный современными прогулочными зонами, пешеходными дорожками, вымощенными плиткой, скамейками для отдыха, декоративным кустарником и фонарями. Также в сквере есть детский городок и спортивная площадка. От возможных случаев вандализма сквер защищен камерами видеонаблюдения.

"Жизнь меняется. В каждом районе сегодня происходит что-то подобное. Появляются новые общественные пространства, благоустройство которых согласовывается с жителями. Надеюсь, что этот сквер станет одним из любимых мест лебедянцев", - прокомментировал РИА Новости глава администрации региона Игорь Артамонов.

На строительство сквера из бюджетов всех уровней было выделено 10 миллионов рублей. Выполненные работы – это первый этап благоустройства сквера. В последние годы Кузнецкий пруд сильно обмелел и зарос камышом. Экологам предстоят работы по расчистке водоема. Второй этап благоустройства начнется в 2021 году. На территории сквера обустроят велосипедную и прогулочную дорожки.
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