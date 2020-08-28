https://ria.ru/20200828/skver-1576454595.html

Сквер Победы открылся в Лебедяни Липецкой области

Сквер Победы открылся в пятницу в Лебедяни - крупном районном центре Липецкой области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:33

2020-08-28T20:33

2020-08-28T20:33

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

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<strong>ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Сквер Победы открылся в пятницу в Лебедяни - крупном районном центре <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.Сквер построили на месте Кузнецкой слободы на окраине города. На открытие пришли жители города, семьи с детьми. В центре сквера расположен старинный Кузнецкий пруд, обрамленный современными прогулочными зонами, пешеходными дорожками, вымощенными плиткой, скамейками для отдыха, декоративным кустарником и фонарями. Также в сквере есть детский городок и спортивная площадка. От возможных случаев вандализма сквер защищен камерами видеонаблюдения.На строительство сквера из бюджетов всех уровней было выделено 10 миллионов рублей. Выполненные работы – это первый этап благоустройства сквера. В последние годы Кузнецкий пруд сильно обмелел и зарос камышом. Экологам предстоят работы по расчистке водоема. Второй этап благоустройства начнется в 2021 году. На территории сквера обустроят велосипедную и прогулочную дорожки.

https://ria.ru/20200529/1572164078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, нацпроекты