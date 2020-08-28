https://ria.ru/20200828/siriya-1576454330.html

МИД подтвердил российскую поддержку деятельности ВОЗ в Сирии

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе встречи с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Акжемалой Магтымовой в... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:30

2020-08-28T20:30

2020-08-28T20:30

война в сирии

сергей вершинин

война в сирии

воз

ирак

сирия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Замминистра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a> в ходе встречи с представителем Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> Акжемалой Магтымовой в пятницу подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии и готовность к активному взаимодействию, сообщает МИД РФ."Обсуждена ситуация в области обеспечения здравоохранения в Сирии, в том числе в контексте пандемии новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено усилиям по восстановлению пострадавших в ходе сирийского кризиса медицинских учреждений, обеспечению доступа населения к качественным услугам в области здравоохранения, снабжения медикаментами. Вершинин подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии, готовность к активному взаимодействию", - говорится в сообщении.В настоящее время в Сирии при российской финансовой поддержке осуществляется ряд проектов организаций системы <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, включая ВОЗ, нацеленных на оказание помощи восстановлению системы здравоохранения, с особым вниманием к обеспечению материнского и детского здоровья.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

ирак

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вершинин, война в сирии, воз, ирак, сирия, оон, в мире