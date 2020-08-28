МИД подтвердил российскую поддержку деятельности ВОЗ в Сирии
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе встречи с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Акжемалой Магтымовой в пятницу подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии и готовность к активному взаимодействию, сообщает МИД РФ.
"Обсуждена ситуация в области обеспечения здравоохранения в Сирии, в том числе в контексте пандемии новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено усилиям по восстановлению пострадавших в ходе сирийского кризиса медицинских учреждений, обеспечению доступа населения к качественным услугам в области здравоохранения, снабжения медикаментами. Вершинин подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии, готовность к активному взаимодействию", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Сирии при российской финансовой поддержке осуществляется ряд проектов организаций системы ООН, включая ВОЗ, нацеленных на оказание помощи восстановлению системы здравоохранения, с особым вниманием к обеспечению материнского и детского здоровья.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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