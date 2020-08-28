Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200828/siriya-1576454330.html
МИД подтвердил российскую поддержку деятельности ВОЗ в Сирии
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе встречи с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Акжемалой Магтымовой в... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:30
2020-08-28T20:30
война в сирии
сергей вершинин
война в сирии
воз
ирак
сирия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Замминистра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a> в ходе встречи с представителем Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> Акжемалой Магтымовой в пятницу подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии и готовность к активному взаимодействию, сообщает МИД РФ."Обсуждена ситуация в области обеспечения здравоохранения в Сирии, в том числе в контексте пандемии новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено усилиям по восстановлению пострадавших в ходе сирийского кризиса медицинских учреждений, обеспечению доступа населения к качественным услугам в области здравоохранения, снабжения медикаментами. Вершинин подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии, готовность к активному взаимодействию", - говорится в сообщении.В настоящее время в Сирии при российской финансовой поддержке осуществляется ряд проектов организаций системы <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, включая ВОЗ, нацеленных на оказание помощи восстановлению системы здравоохранения, с особым вниманием к обеспечению материнского и детского здоровья.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
ирак
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_57:0:2788:2048_1400x0_80_0_0_2dd79d210d959ed2429d9564fcc20dda.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей вершинин, война в сирии, воз, ирак, сирия, оон, в мире

МИД подтвердил российскую поддержку деятельности ВОЗ в Сирии

20:30 28.08.2020
822
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе встречи с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Акжемалой Магтымовой в пятницу подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии и готовность к активному взаимодействию, сообщает МИД РФ.
"Обсуждена ситуация в области обеспечения здравоохранения в Сирии, в том числе в контексте пандемии новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено усилиям по восстановлению пострадавших в ходе сирийского кризиса медицинских учреждений, обеспечению доступа населения к качественным услугам в области здравоохранения, снабжения медикаментами. Вершинин подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии, готовность к активному взаимодействию", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Сирии при российской финансовой поддержке осуществляется ряд проектов организаций системы ООН, включая ВОЗ, нацеленных на оказание помощи восстановлению системы здравоохранения, с особым вниманием к обеспечению материнского и детского здоровья.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
1410010
Обсудить 0
Война в СирииСергей ВершининВойна в СирииВОЗИракСирияООНВ мире
Рекомендуем
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Киев предложил США совместно разрабатывать стратегию развития Донбасса
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В НАТО заявили, что их учения не имеют отношения к событиям в Белоруссии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова ответила на слова эстонского депутата о влиянии Москвы на Минск
Дмитрий Захарченко
Врачи не нашли показаний для операции экс-полковнику Захарченко
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
В Минске на акции с участием женщин начались задержания
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В Минске заявили о "пределах" самостоятельности Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Германия готова ввести санкции против России из-за Навального
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка в 2020 году
Белорусские деньги
Два белорусских банка отказались выдавать кредиты
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко выступает во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
Вице-премьер Белоруссии заявил, что сторонники оппозиции "заблудились"
Многоцелевые истребители Су-27 совершают посадку во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России
Здание Министерства иностранных дел России
МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США
Гигантское ископаемое дерево, обнаруженное на Центральном плато в Перу
На безжизненном горном плато в Перу нашли гигантское дерево
Акции протеста в Минске
В Минске прошла акция женщин против насилия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния