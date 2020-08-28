https://ria.ru/20200828/shtrafy-1576381178.html
Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
Власти Канады намерены оштрафовать американского туриста на полмиллиона долларов за двукратное нарушение правил карантина, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T00:16
2020-08-28T00:16
2020-08-28T00:20
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Власти Канады намерены оштрафовать американского туриста на полмиллиона долларов за двукратное нарушение правил карантина, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/american-tourist-more-than-500000-fine-breakingcanadian-coronavirus-restrictions" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Житель штата Кентукки Джон Пеннингтон в июне путешествовал с Аляски на континентальную часть США. За время поездки он дважды останавливался в одном из отелей в канадском нацпарке Банф, который из-за пандемии закрыт для американцев. Сотрудники гостиницы передали сведения о госте властям.Из-за роста числа заболевших в США, Канада 21 марта закрыла свою южную границу. Путешественникам, следующим через ее территорию с Аляски в американские штаты, необходимо использовать самые короткие маршруты. Им запрещено останавливаться в отелях и посещать нацпарки.Обнаружив американца в гостинице, канадские полицейские выписали ему штраф в 900 долларов. Постояльцу разрешили переночевать, запретили покидать территорию места размещения, а утром он был обязан покинуть Канаду. Но его заметили в нацпарке Банф.Пеннингтон сказал полицейским, что вышел купить еду на завтрак, но они не поверили – в отеле работало несколько ресторанов.Нарушитель был арестован и должен предстать перед канадским судом в ноябре. Ему грозит штраф примерно в полмилиона долларов или полугодовой тюремный срок.
https://ria.ru/20200827/venev-1576228816.html
https://ria.ru/20200516/1571480542.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, аляска, канада, сша
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.
Власти Канады намерены оштрафовать американского туриста на полмиллиона долларов за двукратное нарушение правил карантина, сообщает
Travel and Leisure.
Житель штата Кентукки Джон Пеннингтон в июне путешествовал с Аляски на континентальную часть США. За время поездки он дважды останавливался в одном из отелей в канадском нацпарке Банф, который из-за пандемии закрыт для американцев. Сотрудники гостиницы передали сведения о госте властям.
Из-за роста числа заболевших в США, Канада 21 марта закрыла свою южную границу. Путешественникам, следующим через ее территорию с Аляски в американские штаты, необходимо использовать самые короткие маршруты. Им запрещено останавливаться в отелях и посещать нацпарки.
Обнаружив американца в гостинице, канадские полицейские выписали ему штраф в 900 долларов. Постояльцу разрешили переночевать, запретили покидать территорию места размещения, а утром он был обязан покинуть Канаду. Но его заметили в нацпарке Банф.
Пеннингтон сказал полицейским, что вышел купить еду на завтрак, но они не поверили – в отеле работало несколько ресторанов.
Нарушитель был арестован и должен предстать перед канадским судом в ноябре. Ему грозит штраф примерно в полмилиона долларов или полугодовой тюремный срок.