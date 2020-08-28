https://ria.ru/20200828/shtrafy-1576381178.html

Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде

Власти Канады намерены оштрафовать американского туриста на полмиллиона долларов за двукратное нарушение правил карантина, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T00:16

2020-08-28T00:16

2020-08-28T00:20

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Власти Канады намерены оштрафовать американского туриста на полмиллиона долларов за двукратное нарушение правил карантина, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/american-tourist-more-than-500000-fine-breakingcanadian-coronavirus-restrictions" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Житель штата Кентукки Джон Пеннингтон в июне путешествовал с Аляски на континентальную часть США. За время поездки он дважды останавливался в одном из отелей в канадском нацпарке Банф, который из-за пандемии закрыт для американцев. Сотрудники гостиницы передали сведения о госте властям.Из-за роста числа заболевших в США, Канада 21 марта закрыла свою южную границу. Путешественникам, следующим через ее территорию с Аляски в американские штаты, необходимо использовать самые короткие маршруты. Им запрещено останавливаться в отелях и посещать нацпарки.Обнаружив американца в гостинице, канадские полицейские выписали ему штраф в 900 долларов. Постояльцу разрешили переночевать, запретили покидать территорию места размещения, а утром он был обязан покинуть Канаду. Но его заметили в нацпарке Банф.Пеннингтон сказал полицейским, что вышел купить еду на завтрак, но они не поверили – в отеле работало несколько ресторанов.Нарушитель был арестован и должен предстать перед канадским судом в ноябре. Ему грозит штраф примерно в полмилиона долларов или полугодовой тюремный срок.

https://ria.ru/20200827/venev-1576228816.html

https://ria.ru/20200516/1571480542.html

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канада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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