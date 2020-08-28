https://ria.ru/20200828/shpitsbergen-1576428233.html

На Шпицбергене белый медведь убил человека

Белый медведь забрался в ночь на пятницу в кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген и напал на человека, сообщается на сайте губернатора... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:56

2020-08-28T13:56

2020-08-28T13:56

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шпицберген

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<strong>МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Белый медведь забрался в ночь на пятницу в кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген и напал на человека, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена."Один человек погиб после ночного нападения белого медведя на кемпинг за пределами Лонгьира. Медведь застрелен", — говорится в сообщении.Отмечается, что полиция получила сообщение о случившемся в 3.50 по местному времени (4.50 мск). Раненое животное направилось в сторону местного аэропорта и позже погибло на парковке.Врачи не смогли спасти пострадавшего от медведя. "Больше никто не пострадал, однако еще шесть человек были отправлены в местную больницу. Погибший пока не идентифицирован", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

шпицберген

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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