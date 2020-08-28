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Туризм
https://ria.ru/20200828/shpitsbergen-1576428233.html
На Шпицбергене белый медведь убил человека
Белый медведь забрался в ночь на пятницу в кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген и напал на человека, сообщается на сайте губернатора... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:56
2020-08-28T13:56
дикие животные
медведи
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новости - туризм
шпицберген
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<strong>МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Белый медведь забрался в ночь на пятницу в кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген и напал на человека, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена."Один человек погиб после ночного нападения белого медведя на кемпинг за пределами Лонгьира. Медведь застрелен", — говорится в сообщении.Отмечается, что полиция получила сообщение о случившемся в 3.50 по местному времени (4.50 мск). Раненое животное направилось в сторону местного аэропорта и позже погибло на парковке.Врачи не смогли спасти пострадавшего от медведя. "Больше никто не пострадал, однако еще шесть человек были отправлены в местную больницу. Погибший пока не идентифицирован", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
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дикие животные, медведи, туризм, туристы, новости - туризм, шпицберген

На Шпицбергене белый медведь убил человека

13:56 28.08.2020
5520
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВечная мерзлота. Архипелаг Шпицберген
Вечная мерзлота. Архипелаг Шпицберген
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Белый медведь забрался в ночь на пятницу в кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген и напал на человека, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
"Один человек погиб после ночного нападения белого медведя на кемпинг за пределами Лонгьира. Медведь застрелен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция получила сообщение о случившемся в 3.50 по местному времени (4.50 мск). Раненое животное направилось в сторону местного аэропорта и позже погибло на парковке.
Врачи не смогли спасти пострадавшего от медведя. "Больше никто не пострадал, однако еще шесть человек были отправлены в местную больницу. Погибший пока не идентифицирован", — говорится в сообщении.
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ТуризмДикие животныемедведиТуризмтуристыНовости - ТуризмШпицберген
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