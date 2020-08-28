https://ria.ru/20200828/shkola-1576417839.html

Младшие классы ивановских школ с 1 сентября будут питаться бесплатно

Все ученики 1-4-х классов Ивановской области будут с 1 сентября бесплатно завтракать или обедать в школах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:35

2020-08-28T11:35

2020-08-28T11:34

ивановская область

станислав воскресенский

школа

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<strong>ИВАНОВО, 28 авг – РИА Новости</strong>. Все ученики 1-4-х классов Ивановской области будут с 1 сентября бесплатно завтракать или обедать в школах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Бесплатное горячее питание организуют во всех 269 школах региона. Инициатива президента России, которую он озвучил в Послании Федеральному Собранию, в Ивановской области реализована полностью уже в этом учебном году", – отметил собеседник агентства.По его словам, на обеспечение школьников младших классов бесплатным горячим питанием в качестве регионального софинансирования направлено 12,4 миллиона рублей. Размер федеральной субсидии на эти цели составит 172,1 миллиона рублей. Расчетная сумма на завтрак/обед для муниципалитетов области будет единой и составит около 60 рублей. В обновленное меню многие школы с 1 сентября, кроме мясных и рыбных блюд, включили свежие фрукты, соки, витаминные компоты.Ранее по решению губернатора Ивановской области <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj" target="_blank">Станислава Воскресенского</a> стоимость завтраков из регионального бюджета компенсировали учащимся первых-четвертых классов из малоимущих семей. С нового учебного года питание станет бесплатным для всех младших школьников, никаких справок родителям предоставлять не нужно.В ряде муниципалитетов также предусмотрено льготное питание для старших школьников из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для его получения родителям необходимо подготовить пакет подтверждающих документов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200715/1574384091.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский, школа