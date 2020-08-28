https://ria.ru/20200828/shestvie-1576456375.html

В Минске прошла акция женщин против насилия

Акция протеста женщин против насилия завершилась в центре Минска, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T21:56

2020-08-28T21:56

2020-08-28T21:56

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Акция протеста женщин против насилия завершилась в центре Минска, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась в районе 19 часов на площади Независимости в центре Минска. Участниц акции сразу окружили сотрудники ОМОН, по громкоговорителям их просили разойтись. Сотрудники ОМОН задержали на акции не менее трех мужчин. Девушек и журналистов они не задерживали. Фотокорреспондента РИА Новости Евгения Одинокова сотрудники в штатском завели в машину без номеров, но после проверки аккредитации отпустили.Участницы акции выступали против результатов президентских выборов, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, а также в поддержку пострадавших при силовых разгонах митингов.Дойдя до универмага "ЦУМ-Минск", протестующие спустились в метро, акция на этом завершилась. По подсчётам корреспондента РИА Новости, в ней участвовали около 400 человек. Расчет производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учетом усредненного показателя вместимости на один квадратный метр.После состоявшихся 9 августа выборов белорусского президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер, по всей стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, Александр Лукашенко на выборах набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Участники акций оппозиции, как правило, выходят на протесты с бело-красно-белым флагом.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200828/syn-lukashenko-ob-oppozitsii-ya-by-ne-nazval-ikh-sopernikami--opponenty-1576455760.html

https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире