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https://ria.ru/20200828/semya-1576241210.html
Приемная семья для взрослых: как на Сахалине помогают пожилым и инвалидам
Пожилым людям и инвалидам зачастую трудно справиться с ежедневными заботами: сходить в магазин, приготовить еду, убрать в квартире. В таких случаях обычно им... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:00
2020-08-28T08:00
хорошие новости
хорошие новости
южно-сахалинск
сахалинская область
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Пожилым людям и инвалидам зачастую трудно справиться с ежедневными заботами: сходить в магазин, приготовить еду, убрать в квартире. В таких случаях обычно им предлагается переехать из собственного жилья в социальные учреждения, но люди идут на это неохотно. В Сахалинской области придумали добрую альтернативу – для пожилых и инвалидов подыскивают приемную семью.Люди, нуждающиеся в поддержке, в приемной семье получают не только бытовую помощь, но и заботу и теплое участие. Более того, в кругу семьи они постоянно находятся под присмотром. Приемные семьи в свою очередь получают за свои добрые дела зарплату – от 15 до 20 тысяч рублей.Жительница Южно-Сахалинска Валерия Белоусова взяла на себя опеку над 27-летней Аней, инвалидом II группы. У девушки гидроцефалия головного мозга, умственная отсталость, правосторонний парез и слабое зрение – одна она жить не может. Валерия, долгое время проработавшая в детском доме, заботилась об Ане, когда она была еще ребенком, но после 18-летия девушка могла снова попасть в интернат. "Просто я не могла ее оставить, вот и все. Когда ей 18 исполнилось, надо было ее отвезти в интернат, но я понимала, что не могу. То, что есть программа, зарплата – это очень неплохо, потому что содержать взрослого человека непросто", – рассказала Валерия.К подбору приемной семьи в Сахалинской области подходят ответственно, сообщили в региональном министерстве социальной защиты. Подавших заявление об участии в программе тщательно проверяют, они не должны страдать психическими и тяжелыми соматическими заболеваниями, а их жилье должно соответствовать техническим и санитарным нормам.Чтобы найти приемную семью, пожилые люди и инвалиды подают запрос в Центр социальной поддержки. Далее проводится ряд встреч для знакомства, а после этого при взаимном согласии сторон принимается решение о совместном проживании. При этом приемной семье предоставляется вся необходимая информация о состоянии здоровья пожилого человека или инвалида.Но и после переезда в семью пожилые и инвалиды не остаются без внимания. Министерство социальной защиты и Центр социальной поддержки контролируют соблюдение условий договора. Он может быть расторгнут, если условия договора не выполняются в полной мере.
https://ria.ru/20191224/1562731925.html
южно-сахалинск
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Новости
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хорошие новости, южно-сахалинск, сахалинская область

Приемная семья для взрослых: как на Сахалине помогают пожилым и инвалидам

08:00 28.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПожилой мужчина в инвалидном кресле
Пожилой мужчина в инвалидном кресле
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пожилым людям и инвалидам зачастую трудно справиться с ежедневными заботами: сходить в магазин, приготовить еду, убрать в квартире. В таких случаях обычно им предлагается переехать из собственного жилья в социальные учреждения, но люди идут на это неохотно. В Сахалинской области придумали добрую альтернативу – для пожилых и инвалидов подыскивают приемную семью.
Люди, нуждающиеся в поддержке, в приемной семье получают не только бытовую помощь, но и заботу и теплое участие. Более того, в кругу семьи они постоянно находятся под присмотром. Приемные семьи в свою очередь получают за свои добрые дела зарплату – от 15 до 20 тысяч рублей.
Жительница Южно-Сахалинска Валерия Белоусова взяла на себя опеку над 27-летней Аней, инвалидом II группы. У девушки гидроцефалия головного мозга, умственная отсталость, правосторонний парез и слабое зрение – одна она жить не может. Валерия, долгое время проработавшая в детском доме, заботилась об Ане, когда она была еще ребенком, но после 18-летия девушка могла снова попасть в интернат.
"Просто я не могла ее оставить, вот и все. Когда ей 18 исполнилось, надо было ее отвезти в интернат, но я понимала, что не могу. То, что есть программа, зарплата – это очень неплохо, потому что содержать взрослого человека непросто", – рассказала Валерия.
Пожилой мужчина на прогулке в парке
24 декабря 2019, 08:00Хорошие новости
Приемная семья для пожилого человека: в России запущен пилотный проект
К подбору приемной семьи в Сахалинской области подходят ответственно, сообщили в региональном министерстве социальной защиты. Подавших заявление об участии в программе тщательно проверяют, они не должны страдать психическими и тяжелыми соматическими заболеваниями, а их жилье должно соответствовать техническим и санитарным нормам.
Чтобы найти приемную семью, пожилые люди и инвалиды подают запрос в Центр социальной поддержки. Далее проводится ряд встреч для знакомства, а после этого при взаимном согласии сторон принимается решение о совместном проживании. При этом приемной семье предоставляется вся необходимая информация о состоянии здоровья пожилого человека или инвалида.
Но и после переезда в семью пожилые и инвалиды не остаются без внимания. Министерство социальной защиты и Центр социальной поддержки контролируют соблюдение условий договора. Он может быть расторгнут, если условия договора не выполняются в полной мере.
1520011
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Хорошие новостиХорошие новостиЮжно-СахалинскСахалинская область
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