https://ria.ru/20200828/selo-1576414092.html

На развитие сел в Воронежской области выделили около 1,4 миллиарда рублей

Почти 1,4 миллиарда рублей выделено на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Воронежской области, сообщает... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:42

2020-08-28T10:42

2020-08-28T10:42

воронежская область

воронежская область

общество

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<strong>ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Почти 1,4 миллиарда рублей выделено на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщает Воронежская областная дума.Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов побывал с рабочей поездкой в Каширском и Лискинском муниципальных районах. В рамках поездки Владимир Нетёсов принял участие в выездном заседании правительства Воронежской области, на котором обсудили ход реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе, а также реализацию комплекса мер по созданию комфортной и привлекательной среды населенных пунктов Воронежской области."В частности, было отмечено что в 2020 году на реализацию госпрограммы выделено почти 1,4 миллиарда рублей. Средства были распределены по трем направлениями – на создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, создание и развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.Как отмечает заксобрание, в рамках первого мероприятия планируется, что свои жилищные условия смогут улучшить 108 сельских семей из 27 районов области – до конца года будет введено более 6 тысяч квадратных метров жилья. В том числе 68 семьям жилье будет предоставлено по договорам найма.Реализация мероприятия по строительству наемного жилья стала возможна благодаря участию якорного инвестора – одного из крупнейших агрохолдингов России, который направил на эти цели почти 55 миллионов рублей собственных средств. Также в рамках льготной сельской ипотеки (под 3%) уже выдано 314 кредитов на общую сумму 600 миллионов рублей. Кроме того, в рамках федеральной программы до конца года предполагается построить пять автодорог в четырех районах протяженностью около десятка километров. Этот инфраструктурный проект общей стоимостью 267 миллионов рублей позволит ввести в эксплуатацию четыре молочных комплексов и одно предприятие по переработке, хранению и отгрузке сельхозпродукции, что создаст в общей сложности 400 новых рабочих мест, а также даст экономике региона 8 миллиардов рублей.Оценить практические вопросы комплексного развития сельских территорий председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов смог лично в ходе дальнейшей поездки, посетив реконструируемую молочную ферму. Ее реновация даст около 30 рабочих мест во Владимировке – одном из самых удаленных сел Лискинского района, а также позволит модернизировать социальную инфраструктуру в данном населенном пункте.Ряд вопросов, связанных с развитием муниципальных образований региона, решается также посредством реализации национальных проектов. В частности, осмотренная в рамках парламентского контроля двухэтажная пристройка к детскому саду №10 в Лисках, была возведена и оборудована в рамках нацпроекта "Демография". Пристройка общей площадью почти 1 тысяча квадратных метров рассчитана на 40 мест. На создание этого объекта, было направлено более 42 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 14 миллионов рублей - из областного.Также в Лисках продолжается благоустройство в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Подводя итоги рабочей поездки, Владимир Нетёсов отметил, что в регионе продолжается реализация комплекса мер по созданию комфортной и привлекательной среды, развитию социальной инфраструктуры населенных пунктов Воронежской области в рамках госпрограммы и нацпроектов."Работа ведется в тесном взаимодействии исполнительной, законодательной власти, органами местного самоуправления при непосредственном участии жителей", - отмечает областная дума.

https://ria.ru/20200826/murmansk-1576354807.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, общество