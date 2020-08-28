Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20200828/selo-1576414092.html
На развитие сел в Воронежской области выделили около 1,4 миллиарда рублей
Почти 1,4 миллиарда рублей выделено на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Воронежской области, сообщает... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:42
2020-08-28T10:42
воронежская область
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575625388_0:49:900:555_1400x0_80_0_0_7be58254a6da00dbb807d28654f11f2c.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Почти 1,4 миллиарда рублей выделено на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщает Воронежская областная дума.Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов побывал с рабочей поездкой в Каширском и Лискинском муниципальных районах. В рамках поездки Владимир Нетёсов принял участие в выездном заседании правительства Воронежской области, на котором обсудили ход реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе, а также реализацию комплекса мер по созданию комфортной и привлекательной среды населенных пунктов Воронежской области."В частности, было отмечено что в 2020 году на реализацию госпрограммы выделено почти 1,4 миллиарда рублей. Средства были распределены по трем направлениями – на создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, создание и развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.Как отмечает заксобрание, в рамках первого мероприятия планируется, что свои жилищные условия смогут улучшить 108 сельских семей из 27 районов области – до конца года будет введено более 6 тысяч квадратных метров жилья. В том числе 68 семьям жилье будет предоставлено по договорам найма.Реализация мероприятия по строительству наемного жилья стала возможна благодаря участию якорного инвестора – одного из крупнейших агрохолдингов России, который направил на эти цели почти 55 миллионов рублей собственных средств. Также в рамках льготной сельской ипотеки (под 3%) уже выдано 314 кредитов на общую сумму 600 миллионов рублей. Кроме того, в рамках федеральной программы до конца года предполагается построить пять автодорог в четырех районах протяженностью около десятка километров. Этот инфраструктурный проект общей стоимостью 267 миллионов рублей позволит ввести в эксплуатацию четыре молочных комплексов и одно предприятие по переработке, хранению и отгрузке сельхозпродукции, что создаст в общей сложности 400 новых рабочих мест, а также даст экономике региона 8 миллиардов рублей.Оценить практические вопросы комплексного развития сельских территорий председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов смог лично в ходе дальнейшей поездки, посетив реконструируемую молочную ферму. Ее реновация даст около 30 рабочих мест во Владимировке – одном из самых удаленных сел Лискинского района, а также позволит модернизировать социальную инфраструктуру в данном населенном пункте.Ряд вопросов, связанных с развитием муниципальных образований региона, решается также посредством реализации национальных проектов. В частности, осмотренная в рамках парламентского контроля двухэтажная пристройка к детскому саду №10 в Лисках, была возведена и оборудована в рамках нацпроекта "Демография". Пристройка общей площадью почти 1 тысяча квадратных метров рассчитана на 40 мест. На создание этого объекта, было направлено более 42 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 14 миллионов рублей - из областного.Также в Лисках продолжается благоустройство в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Подводя итоги рабочей поездки, Владимир Нетёсов отметил, что в регионе продолжается реализация комплекса мер по созданию комфортной и привлекательной среды, развитию социальной инфраструктуры населенных пунктов Воронежской области в рамках госпрограммы и нацпроектов."Работа ведется в тесном взаимодействии исполнительной, законодательной власти, органами местного самоуправления при непосредственном участии жителей", - отмечает областная дума.
https://ria.ru/20200826/murmansk-1576354807.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575625388_49:0:852:602_1400x0_80_0_0_3f73163a4ddea5c7662897e976e05e33.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронежская область, общество

На развитие сел в Воронежской области выделили около 1,4 миллиарда рублей

10:42 28.08.2020
34
© Фото : администрация Надымского районаСело
Село
© Фото : администрация Надымского района
Село. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Почти 1,4 миллиарда рублей выделено на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов побывал с рабочей поездкой в Каширском и Лискинском муниципальных районах. В рамках поездки Владимир Нетёсов принял участие в выездном заседании правительства Воронежской области, на котором обсудили ход реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе, а также реализацию комплекса мер по созданию комфортной и привлекательной среды населенных пунктов Воронежской области.
"В частности, было отмечено что в 2020 году на реализацию госпрограммы выделено почти 1,4 миллиарда рублей. Средства были распределены по трем направлениями – на создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, создание и развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Как отмечает заксобрание, в рамках первого мероприятия планируется, что свои жилищные условия смогут улучшить 108 сельских семей из 27 районов области – до конца года будет введено более 6 тысяч квадратных метров жилья. В том числе 68 семьям жилье будет предоставлено по договорам найма.
Вид на город Мурманск
26 августа, 20:53Мурманская область
В мурманские села приехали работать участники программы "Земский учитель"
Реализация мероприятия по строительству наемного жилья стала возможна благодаря участию якорного инвестора – одного из крупнейших агрохолдингов России, который направил на эти цели почти 55 миллионов рублей собственных средств. Также в рамках льготной сельской ипотеки (под 3%) уже выдано 314 кредитов на общую сумму 600 миллионов рублей. Кроме того, в рамках федеральной программы до конца года предполагается построить пять автодорог в четырех районах протяженностью около десятка километров. Этот инфраструктурный проект общей стоимостью 267 миллионов рублей позволит ввести в эксплуатацию четыре молочных комплексов и одно предприятие по переработке, хранению и отгрузке сельхозпродукции, что создаст в общей сложности 400 новых рабочих мест, а также даст экономике региона 8 миллиардов рублей.
Оценить практические вопросы комплексного развития сельских территорий председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов смог лично в ходе дальнейшей поездки, посетив реконструируемую молочную ферму. Ее реновация даст около 30 рабочих мест во Владимировке – одном из самых удаленных сел Лискинского района, а также позволит модернизировать социальную инфраструктуру в данном населенном пункте.
Ряд вопросов, связанных с развитием муниципальных образований региона, решается также посредством реализации национальных проектов. В частности, осмотренная в рамках парламентского контроля двухэтажная пристройка к детскому саду №10 в Лисках, была возведена и оборудована в рамках нацпроекта "Демография". Пристройка общей площадью почти 1 тысяча квадратных метров рассчитана на 40 мест. На создание этого объекта, было направлено более 42 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 14 миллионов рублей - из областного.
Также в Лисках продолжается благоустройство в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Подводя итоги рабочей поездки, Владимир Нетёсов отметил, что в регионе продолжается реализация комплекса мер по созданию комфортной и привлекательной среды, развитию социальной инфраструктуры населенных пунктов Воронежской области в рамках госпрограммы и нацпроектов.
"Работа ведется в тесном взаимодействии исполнительной, законодательной власти, органами местного самоуправления при непосредственном участии жителей", - отмечает областная дума.
100000
Обсудить 0
Воронежская областьВоронежская областьОбщество
Рекомендуем
Фельдшер скорой медицинской помощи
В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом
Елена Гольянова в сериале Выхожу тебя искать-2
Бывшая жена Ефремова стала жертвой мошенников
Казаки, входящие в состав мобильного отряда самоконтроля, патрулируют улицы Сочи
Совет по делам казачества обсудил вопросы военной службы казаков
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки вылечились от коронавируса 5905 пациентов
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Путину доверяют 58 процентов россиян, показал опрос
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Попова предупредила о напряженном сезоне гриппа в России
Машина скорой медицинской помощи
В Ивановской области почти полностью обновят автопарк "скорых"
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
Здравко Кривокапич: решение о членстве Черногории в НАТО нелегко изменить
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Попова объяснила решение об очном начале учебного года
Работа станции скорой медицинской помощи
Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Биография Синдзо Абэ
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
Работа станции скорой медицинской помощи
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СДМ1
Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Абэ попросил преемника включиться в решение задачи по мирному договору
11:53В СФ рассчитывают на подписание мирного договора с новым премьером Японии
11:52В крупном ДТП в Якутии пострадали 16 человек
11:47Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала
11:44В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
11:34Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
11:33Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
11:23Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
11:23"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
11:22Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
11:18Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
11:14Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу
11:13Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
11:08Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
11:08Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
11:06В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
11:05В Китае отказались комментировать отставку Абэ
10:55Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
10:55В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
10:51В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Лента новостейМолния