https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576440244.html
Евросоюз готовит санкционный список по Белоруссии
Санкционный список по Белоруссии будет готов в ближайшие дни, в него войдут высокопоставленные официальные лица, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:52
2020-08-28T15:52
2020-08-28T15:52
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Санкционный список по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будет готов в ближайшие дни, в него войдут высокопоставленные официальные лица, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Он добавил, что "этот список будет подготовлен специальной группой в Совете ЕС в течение ближайших дней и утвержден как можно скорее".На неформальной встрече глав МИД в Берлине 27 и 28 августа министры обсуждали Белоруссию, отношения с Россией и ситуацию в Восточном Средиземноморье.
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html
Рома Филл
Вот почему Запад пугает наших , а теперь и белорусских чиновников какими- то списками , кому будет запрещён въезд к ним ? А вот народ России и Белоруссии должны только приветствовать эти списки. И радоваться их расширению и включению туда ещё больше чиновников разного уровня. А заодно бы надо туда включить и детей , да и всех ближайших родственников этих чиновников. И заблокировать их счета в западных банках и даже лишить их замков и вилл на побережье тёплых морей и в Альпах.
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Рома Филл
Кто поставил дизлайк на мой пост ? Ты из чиновников будешь ? Агааа ! боишься , что тебя не пустят в ЕС ? Ты там чего имеешь ? Яхту , замок , или спортклуб ?. И наверно солидный счёт в банке Лондона ?
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире