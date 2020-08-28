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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576439590.html
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:39
2020-08-28T16:12
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/economy/20200828/1045573647/Lukashenko-o-sanktsiyakh-v-otnoshenii-Belarusi-nas-pugat-ne-nado.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Глава государства предложил направить торговые потоки из портов <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> не через Белоруссию, а через Балтику или <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a>.По его словам, угрожающие санкциями <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> страны "зажрались и забыли, что такое Беларусь", а также "думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами".Он напомнил, что 30% литовского бюджета формируют белорусские грузоперевозки."Рука не дрогнет"Президент отметил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> задействуют совместную группировку вооруженных сил.Он рассказал, что основу совместной группировки составит белорусская армия, а у Минска и Москвы "даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого".Также он подчеркнул, что предпринимая соответствующие действия, Россия "спасает не столько Белоруссию, ведь угроза есть и в отношении самой России".Накануне в интервью "России 1" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> напомнил, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Он также рассказал, что сформировал по просьбе Лукашенко определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако необходимости применять их нет и не будет, если ситуация не выйдет из-под контроля.Протесты в БелоруссииДевятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор, Тихановская уехала в Литву.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших демонстрантах.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576434733.html
Давно пора было. С такими "друзьями" как Литва и Польша и враги не нужны. Пусть их санкции ударят по ним самим же. По другому до них не доходит.
310
Если экономика Беларуси переживёт отсутствие Литвы, то это обязательно нужно сделать. Хотя, с "лабусями" белорусы живут нормально, без эксцессов. Это в руководстве Литвы кто-то что-то мутит.
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россия
белоруссия
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60
россия, белоруссия

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

15:39 28.08.2020 (обновлено: 16:12 28.08.2020)
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© AFP 2020 / Vasily FedosenkoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AFP 2020 / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.
"А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго. - Прим.ред.) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал он.
По его словам, угрожающие санкциями Минску страны "зажрались и забыли, что такое Беларусь", а также "думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами".
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Он напомнил, что 30% литовского бюджета формируют белорусские грузоперевозки.
"Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - добавил Лукашенко.

"Рука не дрогнет"

Президент отметил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил.
Он рассказал, что основу совместной группировки составит белорусская армия, а у Минска и Москвы "даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого".
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Также он подчеркнул, что предпринимая соответствующие действия, Россия "спасает не столько Белоруссию, ведь угроза есть и в отношении самой России".
Накануне в интервью "России 1" Путин напомнил, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Он также рассказал, что сформировал по просьбе Лукашенко определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако необходимости применять их нет и не будет, если ситуация не выйдет из-под контроля.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор, Тихановская уехала в Литву.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших демонстрантах.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко призвал подумать, что будет, если в Белоруссии "полыхнет"
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Протесты в БелоруссииРоссияБелоруссия
Популярные комментарии
Давно пора было. С такими "друзьями" как Литва и Польша и враги не нужны. Пусть их санкции ударят по ним самим же. По другому до них не доходит.
28 августа, 16:26
ira.iw2406
285500013
Если экономика Беларуси переживёт отсутствие Литвы, то это обязательно нужно сделать. Хотя, с "лабусями" белорусы живут нормально, без эксцессов. Это в руководстве Литвы кто-то что-то мутит.
28 августа, 16:08
afanaci Пупкин
19471127
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