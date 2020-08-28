https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576427048.html

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Угрожающие Минску санкциями страны "зажрались" и забыли, с кем имеют дело, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:08

2020-08-28T13:08

2020-08-28T15:25

евросоюз

мид литвы

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Угрожающие Минску санкциями страны "зажрались" и забыли, с кем имеют дело, заявил президент республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", — приводит <a href="https://sputnik.by/economy/20200828/1045573647/Lukashenko-o-sanktsiyakh-v-otnoshenii-Belarusi-nas-pugat-ne-nado.html">Sputnik Беларусь</a> слова Лукашенко.Белорусский лидер пояснил, что уже поручил правительству переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие.По его словам, польские и литовские предприятия "барражировали" в Китай и Россию через Белоруссию. Если исключить республику из этой цепочки, они "будут летать" и торговать через Балтийское или Черное море, добавил президент.Лукашенко отметил, что республика уже сталкивалась с санкциями и сумела выжить."Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей", — добавил он.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> согласовали вопрос о разработке нового списка белорусских официальных лиц, которые несут ответственность за "насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования" в ходе прошедших 9 августа выборов. Европейские дипломаты считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и отказываются принимать их.Процесс согласования возможных санкций продолжается, отметил глава МИД Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> перед началом второго дня совета министров иностранных дел государств-членов ЕС.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576297663.html

https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html

Рома Филл Ну вот чем он может ответить без России ? Закроет границу с ЕС ? Ну так этим навредит прежде всего самим белорусам. Ну ещё он может разместить в Белоруссии российские военные базы. Но ведь он сам говорил , что российских войск в Белоруссии нет и никогда не будет Находящиеся в Белоруссии две РЛС , это не военные базы. Тем более , что на них много работающих гражданских , в том числе и белорусских граждан. 179

Геннадий Суворов Башмаком в ООН постучать? Так ему туда вход заказан... 161

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, мид литвы, александр лукашенко, белоруссия, в мире