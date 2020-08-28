https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576426788.html
МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ
Москва считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:06
2020-08-28T13:06
2020-08-28T14:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a>. По ее словам, не ясно, как Вашингтон планирует объяснить своим гражданам попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей более 180 тысяч американцев. "Не уверены, что это правильный шаг к сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией, важность которого, думаем, не оспаривается даже в Вашингтоне. Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических", — сказала Захарова, подчеркнув, что у России есть вопросы к медико-биологической деятельности США как на их территории, так и в других странах.Представитель ведомства напомнила, что Соединенные Штаты остаются единственным участником Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), который по-прежнему им обладает и патентует различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия.Санкции против российских НИИНа этой неделе США внесли в санкционный список пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них — 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с Центром имени академика Гамалеи создавал и испытывал вакцину "Спутник-V". Таким образом, американские власти ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно действующим регламентам лицам и организациям, которые могут угрожать национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке препарата от COVID-19. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российской вакцины, но она будет востребована в любом случае.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350116.html
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576385746.html
Igor Rod'ko
Когда эти НИИ разрабатывали нервно-паралитические ОВ для спецслужб, понять можно было. Но когда они подключились к разработке фейковой вакцины от фейкового вируса, это уже чересчур. Любого взбесит.
56
Руслан Якубик
Не могу понять. Почему наши всегда так возмущаются? Вы главное караван не останавливайте из-за этого. Не отвлекайтесь, идите вперед. Почему мы должны смотреть на то как нас оценивают, да и еще ждем положительных оценок? Мария! Вперед! Россия ждет открытий, а не возмущений на шакалов.
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россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Москва
считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова
.
"Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19", — отметила дипломат.
По ее словам, не ясно, как Вашингтон планирует объяснить своим гражданам попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей более 180 тысяч американцев.
"Не уверены, что это правильный шаг к сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией, важность которого, думаем, не оспаривается даже в Вашингтоне. Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических", — сказала Захарова, подчеркнув, что у России есть вопросы к медико-биологической деятельности США как на их территории, так и в других странах.
Представитель ведомства напомнила, что Соединенные Штаты остаются единственным участником Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), который по-прежнему им обладает и патентует различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия.
Санкции против российских НИИ
На этой неделе США внесли в санкционный список пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них — 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с Центром имени академика Гамалеи создавал и испытывал вакцину "Спутник-V".
Таким образом, американские власти ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно действующим регламентам лицам и организациям, которые могут угрожать национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.
Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке препарата от COVID-19. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российской вакцины, но она будет востребована в любом случае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф