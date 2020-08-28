https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576426788.html

МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ

Москва считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:06

2020-08-28T13:06

2020-08-28T14:00

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a>. По ее словам, не ясно, как Вашингтон планирует объяснить своим гражданам попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей более 180 тысяч американцев. "Не уверены, что это правильный шаг к сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией, важность которого, думаем, не оспаривается даже в Вашингтоне. Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических", — сказала Захарова, подчеркнув, что у России есть вопросы к медико-биологической деятельности США как на их территории, так и в других странах.Представитель ведомства напомнила, что Соединенные Штаты остаются единственным участником Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), который по-прежнему им обладает и патентует различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия.Санкции против российских НИИНа этой неделе США внесли в санкционный список пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них — 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с Центром имени академика Гамалеи создавал и испытывал вакцину "Спутник-V". Таким образом, американские власти ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно действующим регламентам лицам и организациям, которые могут угрожать национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке препарата от COVID-19. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российской вакцины, но она будет востребована в любом случае.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350116.html

https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576385746.html

Igor Rod'ko Когда эти НИИ разрабатывали нервно-паралитические ОВ для спецслужб, понять можно было. Но когда они подключились к разработке фейковой вакцины от фейкового вируса, это уже чересчур. Любого взбесит. 56

Руслан Якубик Не могу понять. Почему наши всегда так возмущаются? Вы главное караван не останавливайте из-за этого. Не отвлекайтесь, идите вперед. Почему мы должны смотреть на то как нас оценивают, да и еще ждем положительных оценок? Мария! Вперед! Россия ждет открытий, а не возмущений на шакалов. 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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