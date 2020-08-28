https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576406507.html

СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Берлине разошлись в оценках санкций против Белоруссии и действий в отношении Турции, пишет агентство DPA. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T02:07

2020-08-28T02:07

2020-08-28T02:07

никос христодулидис

хайко маас

линас линкявичюс

мид германии

евросоюз

мид литвы

кипр

германия

турция

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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Главы МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> на неформальной встрече в Берлине разошлись в оценках санкций против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и действий в отношении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, пишет агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank">DPA</a>.Агентство ссылается при этом на заявления министров, обсуждающих в четверг-пятницу в Берлине ситуацию в Белоруссии и конфликт в восточном Средиземноморье. Агентство указывает, что страны Балтии считают точечные санкции против властей Белоруссии за якобы нарушения в ходе президентской кампании и за насилие в отношение участников протестов недостаточными. <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> же "косвенно" пригрозил наложить вето на санкции против Белоруссии, если не будет оказано достаточного давления на Турцию, с которой конфликтуют Афины и Никосия из-за деятельности Анкары по разведке газовых месторождений в исключительной экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>.При этом вопрос санкций против Турции в целом не рассматривается, против этого, в частности, выступает <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, которая не желает ставить под угрозу попытки урегулировать конфликт. "Необходимо дипломатическое решение этого конфликта", - цитирует агентство главу <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a>.В свою очередь глава МИД Кипра <a href="http://ria.ru/person_Nikos_KHristodulidis/" target="_blank" data-auto="true">Никос Христодулидис</a> "не закрывает возможности для давления", пишет агентство. "Мы не хотим двойных стандартов", - заявил он, отвечая на вопрос, согласится ли страна с санкциями против Белоруссии без санкций против Турции.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> назвал планы ввести санкции против 15-20 представителей властей Белоруссии "символическими". "Этого определенно недостаточно. Это не может быть серьезной реакций", - заявил он.

https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576297663.html

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турция

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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