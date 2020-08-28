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Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона
Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 миллиона человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:19
2020-08-28T09:19
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 миллиона человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a>).Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4%, с юридическими - 6%.С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы."ФНС зарегистрировала миллион самозанятых. Сейчас, когда проект действует в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. В сентябре подключатся еще пять регионов. Для сравнения: в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысячи налогоплательщиков", - рассказали в пресс-службе.В ФНС отметили, что у 82% зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% самозанятых вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет. "За время действия эксперимента с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Добавляется, что средний возраст самозанятых - 30-40 лет, а 6,5 тысячи самозанятых моложе 18 лет. Среди основных занятий - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. По доходам самозанятых в топе Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20200722/1574696929.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

09:19 28.08.2020
1041
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 миллиона человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы.
"ФНС зарегистрировала миллион самозанятых. Сейчас, когда проект действует в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. В сентябре подключатся еще пять регионов. Для сравнения: в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысячи налогоплательщиков", - рассказали в пресс-службе.
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В ФНС отметили, что у 82% зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% самозанятых вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет. "За время действия эксперимента с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что средний возраст самозанятых - 30-40 лет, а 6,5 тысячи самозанятых моложе 18 лет. Среди основных занятий - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. По доходам самозанятых в топе Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
1421005
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РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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