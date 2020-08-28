https://ria.ru/20200828/samostroy-1576442605.html
Бюджет Подмосковья получит до 53 млн руб за счет легализации самостроев
Свыше 243 объектов самовольного строительства выявил инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:30
2020-08-28T16:30
2020-08-28T16:30
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Свыше 243 объектов самовольного строительства выявил инспекторский состав <a href="http://ria.ru/organization_Glavgosstrojjnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Главгосстройнадзора</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала текущего года, сообщает пресс-служба ведомства."С начала года инспекторский состав выявил 243 объекта самовольного строительства. Легализовано и вовлечено в налоговый оборот почти 150 объектов общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров, что принесет в бюджет региона порядка 53 миллиона рублей в год"<em>, - </em>приводятся в сообщении слова главы ведомства Артура Гарибяна.
https://ria.ru/20200616/1573004250.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)