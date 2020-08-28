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Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России
Российские истребители Су-27 в пятницу перехватили несколько военных самолетов западных стран, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО). РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T21:04
2020-08-28T22:01
b-52
балтийское море
ввс сша
су-27
нато
швеция
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Российские истребители <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> в пятницу перехватили несколько военных самолетов западных стран, сообщили в Национальном центре управления обороной (<a href="http://ria.ru/organization_NCUO/" target="_blank" data-auto="true">НЦУО</a>).Так, над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a> военные обнаружили три неопознанные воздушные цели, двигавшиеся к государственной границе России.Для их опознавания в воздух подняли Су-27 дежурных сил ПВО Балтийского флота."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании", — говорится в сообщении.После того, как иностранные воздушные суда развернулись от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром.Помимо этого, два Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа также пришлось поднять в воздух из-за того, что над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> обнаружили приближающуюся к госгранице воздушную цель.В НЦУО подчеркнули, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние и идентифицировали объект как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.После его разворота от госграницы российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования.Еще одну воздушную цель над нейтральными водами Черного моря, летевшую к российской границе, специально поднятый в воздух Су-27 опознал как RC-135 ВВС США. В ведомстве подчеркнули, что во всех случаях российские истребители действовали строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не допустили нарушения границы.
https://ria.ru/20200812/1575713989.html
https://ria.ru/20200826/perekhvat-1576328794.html
Бомбардировщик? Это уже что-то новое. Похоже американцы разведали всё, что им нужно и теперь начали отрабатывать бомбометание.
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Мы молодцы!
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16
балтийское море
швеция
сша
РИА Новости
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b-52, балтийское море, ввс сша, су-27, нато, швеция, сша, безопасность, в мире

Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России

21:04 28.08.2020 (обновлено: 22:01 28.08.2020)
6112
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27 совершают посадку во время окружного этапа конкурса "Авиадартс-2019" в Краснодарском крае
Многоцелевые истребители Су-27 совершают посадку во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские истребители Су-27 в пятницу перехватили несколько военных самолетов западных стран, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
Так, над нейтральными водами Балтийского моря военные обнаружили три неопознанные воздушные цели, двигавшиеся к государственной границе России.
Для их опознавания в воздух подняли Су-27 дежурных сил ПВО Балтийского флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании", — говорится в сообщении.
После того, как иностранные воздушные суда развернулись от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром.
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Помимо этого, два Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа также пришлось поднять в воздух из-за того, что над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице воздушную цель.
В НЦУО подчеркнули, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние и идентифицировали объект как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.
После его разворота от госграницы российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования.
Еще одну воздушную цель над нейтральными водами Черного моря, летевшую к российской границе, специально поднятый в воздух Су-27 опознал как RC-135 ВВС США.
В ведомстве подчеркнули, что во всех случаях российские истребители действовали строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не допустили нарушения границы.
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Обсудить 16
B-52Балтийское мореВВС СШАСу-27НАТОШвецияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Бомбардировщик? Это уже что-то новое. Похоже американцы разведали всё, что им нужно и теперь начали отрабатывать бомбометание.
28 августа, 21:19
nnn uuu
31110214
Мы молодцы!
28 августа, 21:20
Арсений Новиков
23141001
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