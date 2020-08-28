https://ria.ru/20200828/samolet-1576415834.html

Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Самары в Сургут, вынужденно сел в аэропорту Уфы из-за сработавшего датчика шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:08

2020-08-28T11:08

2020-08-28T11:08

ютэйр

уфа

самара

сургут

происшествия

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<strong>УФА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_JUTehjjr/" target="_blank" data-auto="true">ЮТэйр</a>", летевший из <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a> в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургут</a>, вынужденно сел в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> из-за сработавшего датчика шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."На рейсе UT414 Самара - Сургут сработал датчик шасси. В целях безопасности командир принял решение произвести посадку в аэропорту Уфы. Посадка штатная", - сказал собеседник агентства. По его словам, пассажиров отправят в Сургут в ближайшее время.Согласно информации на сайте сургутского аэропорта, борт ждут в пункте назначения в 15.30 (13.30 мск)."Рейс UT – 414 В737-500 Самара-Сургут сел в штатном режиме в 12.26 (10.26 мск) на запасной аэродром в Уфе по технической причине. На борту находились 126 пассажиров и 5 членов экипажа", - сообщили РИА Новости в аэропорту "Уфа", добавив, что никто не пострадал.

https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575553929.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ютэйр, уфа, самара, сургут, происшествия