https://ria.ru/20200828/sallivan-1576435783.html

В МИД рассказали о теме разговора с послом США Салливаном

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы российско-американского сотрудничества РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:49

2020-08-28T14:49

2020-08-28T15:00

владимир титов

москва

джон салливан

арктика

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Первый заместитель министра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Titov_2/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Титов</a> обсудил с послом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Sallivan/" target="_blank" data-auto="true">Джоном Салливаном</a> вопросы российско-американского сотрудничества в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, говорится в сообщении МИД РФ.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что посол США в Москве приехал в МИД РФ.Титов принял Салливана 28 августа."В ходе встречи были рассмотрены вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике, в том числе в рамках Арктического совета (АС). Была отмечена центральная роль АС в формировании конструктивной повестки дня в арктическом регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в ходе встречи Титов подтвердил настрой российской стороны на всемерное укрепление многостороннего взаимодействия на Севере, была акцентирована важность сохранения деполитизированного характера сотрудничества в рамках Арктического совета.Также дипломаты обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по ряду региональных сюжетов.

https://ria.ru/20200828/ucheniya-1576415894.html

https://ria.ru/20200313/1568586237.html

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москва

арктика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир титов, москва, джон салливан, арктика, сша, в мире