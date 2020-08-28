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https://ria.ru/20200828/sallivan-1576435783.html
В МИД рассказали о теме разговора с послом США Салливаном
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы российско-американского сотрудничества РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:49
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владимир титов
москва
джон салливан
арктика
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Первый заместитель министра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Titov_2/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Титов</a> обсудил с послом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Sallivan/" target="_blank" data-auto="true">Джоном Салливаном</a> вопросы российско-американского сотрудничества в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, говорится в сообщении МИД РФ.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что посол США в Москве приехал в МИД РФ.Титов принял Салливана 28 августа."В ходе встречи были рассмотрены вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике, в том числе в рамках Арктического совета (АС). Была отмечена центральная роль АС в формировании конструктивной повестки дня в арктическом регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в ходе встречи Титов подтвердил настрой российской стороны на всемерное укрепление многостороннего взаимодействия на Севере, была акцентирована важность сохранения деполитизированного характера сотрудничества в рамках Арктического совета.Также дипломаты обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по ряду региональных сюжетов.
https://ria.ru/20200828/ucheniya-1576415894.html
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владимир титов, москва, джон салливан, арктика, сша, в мире

В МИД рассказали о теме разговора с послом США Салливаном

14:49 28.08.2020 (обновлено: 15:00 28.08.2020)
1157
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что посол США в Москве приехал в МИД РФ.
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Титов принял Салливана 28 августа.
"В ходе встречи были рассмотрены вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике, в том числе в рамках Арктического совета (АС). Была отмечена центральная роль АС в формировании конструктивной повестки дня в арктическом регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи Титов подтвердил настрой российской стороны на всемерное укрепление многостороннего взаимодействия на Севере, была акцентирована важность сохранения деполитизированного характера сотрудничества в рамках Арктического совета.
Также дипломаты обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по ряду региональных сюжетов.
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