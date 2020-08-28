https://ria.ru/20200828/sallivan-1576419968.html
В МИД приехал посол США Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан приехал в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:57
2020-08-28T11:57
2020-08-28T13:20
россия
джон салливан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Посол <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в России <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Sallivan/" target="_blank" data-auto="true">Джон Салливан</a> приехал в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Машина дипломата подъехала к зданию МИД около полудня, сейчас он ещё находится в министерстве.
https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576426788.html
Егор Панкратов
Пусть пару часов посидит в приёмной у Лаврова.
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6
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джон салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша