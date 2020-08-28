https://ria.ru/20200828/sallivan-1576419968.html

В МИД приехал посол США Джон Салливан

Посол США в России Джон Салливан приехал в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:57

2020-08-28T11:57

2020-08-28T13:20

россия

джон салливан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Посол <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в России <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Sallivan/" target="_blank" data-auto="true">Джон Салливан</a> приехал в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Машина дипломата подъехала к зданию МИД около полудня, сейчас он ещё находится в министерстве.

https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576426788.html

Егор Панкратов Пусть пару часов посидит в приёмной у Лаврова. 64

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша