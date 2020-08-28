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https://ria.ru/20200828/sallivan-1576419968.html
В МИД приехал посол США Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан приехал в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:57
2020-08-28T13:20
россия
джон салливан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Посол <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в России <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Sallivan/" target="_blank" data-auto="true">Джон Салливан</a> приехал в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Машина дипломата подъехала к зданию МИД около полудня, сейчас он ещё находится в министерстве.
https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576426788.html
Пусть пару часов посидит в приёмной у Лаврова.
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россия
сша
РИА Новости
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россия, джон салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

В МИД приехал посол США Джон Салливан

11:57 28.08.2020 (обновлено: 13:20 28.08.2020)
7477
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан приехал в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Машина дипломата подъехала к зданию МИД около полудня, сейчас он ещё находится в министерстве.
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13411221015
Обсудить 6
РоссияДжон СалливанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
Популярные комментарии
Пусть пару часов посидит в приёмной у Лаврова.
28 августа, 11:59
Егор Панкратов
47120005
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