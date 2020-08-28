https://ria.ru/20200828/ryba-1576452065.html

Производство товарной рыбы в Ярославской области увеличат в 31 раз

Ярославская область планирует к 2022 году увеличить производство товарной рыбы в 31 раз – до 1,6 тысячи тонн, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T19:13

2020-08-28T19:13

2020-08-28T23:02

ярославская область

дмитрий миронов

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

рыбинский район

ярославская область

экономика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская область</a> планирует к 2022 году увеличить производство товарной рыбы в 31 раз – до 1,6 тысячи тонн, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>.Правительство Ярославской области сообщает, что в пятницу в деревне Ясенево <a href="http://ria.ru/location_Rybinskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинского района</a> состоялось выездное совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Верхневолжского рыбохозяйственного бассейна. В совещании приняли участие представители регионов, руководители научно-исследовательских организаций и региональных управлений, подведомственных <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовству</a>.По словам главы Росрыболовства <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Ильи Шестакова</a>, в субъектах РФ, по территории которых протекает Верхняя Волга, проживает свыше 10% населения всей страны – 15 миллионов человек, и в этой связи водные биоресурсы Волги испытывают высокую антропогенную нагрузку, вызванную как обычной хозяйственной деятельностью, так и результатами рыболовства. "По этим причинам важно развивать рыбохозяйственный комплекс Верхней Волги, уделяя должное внимание как потребностям местного населения, так и мерам по сохранению водных биоресурсов", - подчеркнул он.Сообщается, что в рамках подписанной в прошлом году Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года в области разработана ведомственная целевая программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Ярославской области на 2020 – 2022 годы". По словам губернатора, при разработке региональной программы правительство области ставило перед собой ряд задач: повысить эффективность добычи водных биоресурсов, привлечь инвестиции в предприятия системы, модернизировать и реконструировать фонды."Не меньшее значение имеют насыщение отрасли квалифицированными кадрами, формирование рынка сбыта и внедрение в производственные процессы новых научных разработок. Решив эти задачи, мы сможем достичь поставленной цели – увеличения к 2022 году производства товарной аквакультуры до 1600 тонн, а водных биологических ресурсов – до 2 тысяч тонн", - заявил Дмитрий Миронов.Он отметил, что развитие рыбохозяйственного комплекса и товарного рыбоводства – одна из важнейших стратегических задач по развитию экономики и продовольственной безопасности региона. Но при этом необходимо разумно относиться к природным богатствам и разумно использовать их ради будущего последующих поколений, подчеркнул глава региона.По данным заместителя председателя правительства области Валерия Холодова, производство товарной рыбы в регионе ежегодно увеличивается. По прогнозам, в 2020 году производство товарной рыбы вырастет до 51 тонны, что на 70% больше, чем в 2019 году.

https://ria.ru/20200820/1576033567.html

https://ria.ru/20200727/1574987909.html

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рыбинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), рыбинский район, ярославская область, экономика