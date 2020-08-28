Рудковская "объявила войну" хейтерам за то, что они назвали ее "бабушкой"
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале большой пост, в котором обратилась к анонимным хейтерам, которые назвали ее "бабушкой".
"Мы тут все возмущаемся, ох и ах! Конституция, ущемление мифических прав по сумкам и чемоданам, пятое-десятое. А здесь есть яйцеголовые анонимные "неудачницы", которые пропагандируют эйджизм на своем "telegram-канале". Ну чтобы с такими за это сделали в Америке или Европе, знаете? А я вот интересовалась. Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек или люто завидующий. Видимо, вы два в одном", – написала Рудковская.
Продюсер намеренно не указала ресурс, на котором появились подобные оскорбления в ее адрес. Вместо этого она заявила, что не верит в то, что "самодостаточный и позитивный человек" может написать подобное.
"Ты пока никто и зовут, увы, тебя никак! Ты без имени и без отчества и даже без фамилии! Вот и знай свое место на дворе анонимных телег. Все анонимные каналы, в отличие от тебя одной, имеют "лицо" и не позволяют себе то, что позволяешь себе ты. Достала уже, ей Богу! – продолжила супруга фигуриста Евгения Плющенко.
Далее продюсер перешла к угрозам: "Жизнь – это забег на длинную дистанцию. Я ведь все равно узнаю, кто ты". И хотя Яна Рудковская в посте утверждает, что она "добрый и совсем не злопамятный человек", но забывать такое она, похоже, не собирается.
"Память у меня хорошая, думаю, и связи тоже, – добавила она. – Ведь и про тебя сольют информацию. Это вопрос времени и денег, а, как все знают, я точно не поскуплюсь".
Это не первый раз, когда Яна Рудковская так остро реагирует на слова от анонимов. В конце прошлого года в Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как неизвестный в интернете пригрозил убить ее семилетнего сына Александра Плющенко.
Тогда в пресс-службе полиции Подмосковья журналистам подтвердили, что уголовное дело действительно возбуждено, но не стали уточнять, кому именно угрожал преступник.