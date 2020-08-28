https://ria.ru/20200828/rudkovskaya-1576424834.html

Рудковская "объявила войну" хейтерам за то, что они назвали ее "бабушкой"

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале большой пост, в котором обратилась к анонимным хейтерам, которые назвали ее "бабушкой". РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:17

2020-08-28T13:17

2020-08-28T13:17

культура

новости культуры

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

telegram (приложение)

яна рудковская

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620265_0:0:1081:608_1400x0_80_0_0_ef81c6e5176e1dcef93567c70e8989bf.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Продюсер Яна Рудковская <a href="https://t.me/doveoftheworld/763" target="_blank">опубликовала</a> в своем Telegram-канале большой пост, в котором обратилась к анонимным хейтерам, которые назвали ее "бабушкой". Продюсер намеренно не указала ресурс, на котором появились подобные оскорбления в ее адрес. Вместо этого она заявила, что не верит в то, что "самодостаточный и позитивный человек" может написать подобное. Далее продюсер перешла к угрозам: "Жизнь – это забег на длинную дистанцию. Я ведь все равно узнаю, кто ты". И хотя Яна Рудковская в посте утверждает, что она "добрый и совсем не злопамятный человек", но забывать такое она, похоже, не собирается. Это не первый раз, когда Яна Рудковская так остро реагирует на слова от анонимов. В конце прошлого года в Подмосковье <a href="https://rsport.ria.ru/20191212/1562319701.html" target="_blank">возбудили</a> уголовное дело после того, как неизвестный в интернете пригрозил убить ее семилетнего сына Александра Плющенко.Тогда в пресс-службе полиции Подмосковья журналистам подтвердили, что уголовное дело действительно возбуждено, но не стали уточнять, кому именно угрожал преступник.

https://ria.ru/20200714/1574320868.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, telegram (приложение), яна рудковская, московская область (подмосковье)