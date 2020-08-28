https://ria.ru/20200828/rossiyanin-1576408205.html

Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США

В США сразу по прибытии задержали гражданина России Александра Спицына. Его обвиняют в мошенничестве, говорится в документах суда. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T07:16

2020-08-28T07:16

2020-08-28T08:50

фбр

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происшествия

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> сразу по прибытии задержали гражданина России Александра Спицына. Его обвиняют в мошенничестве, говорится в документах суда.Как следует из обвинительного заключения, Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу. Пострадавшим предлагали в качестве работы на дому обналичивать присылаемые им чеки, после чего отправлять деньги по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки были фальшивыми, и банки требовали от пострадавших вернуть средства. Один из них в результате оказался должен более 25 тысяч долларов.<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына — через них, по версии следствия, было отмыто не менее 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж суммами меньше чем по десять тысяч долларов за транзакцию, что позволяло избежать проверки.Предполагаемого подельника Спицына Григория Баскакова арестовали ранее в августе после того, как он в мае получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова также выдан ордер на арест, но взят ли он под стражу, из документов суда не ясно.

https://ria.ru/20200828/videnie-1576407108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, вашингтон (город), россия, сша, происшествия