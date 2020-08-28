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Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
В США сразу по прибытии задержали гражданина России Александра Спицына. Его обвиняют в мошенничестве, говорится в документах суда. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T07:16
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фбр
вашингтон (город)
россия
сша
происшествия
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> сразу по прибытии задержали гражданина России Александра Спицына. Его обвиняют в мошенничестве, говорится в документах суда.Как следует из обвинительного заключения, Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу. Пострадавшим предлагали в качестве работы на дому обналичивать присылаемые им чеки, после чего отправлять деньги по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки были фальшивыми, и банки требовали от пострадавших вернуть средства. Один из них в результате оказался должен более 25 тысяч долларов.<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына — через них, по версии следствия, было отмыто не менее 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж суммами меньше чем по десять тысяч долларов за транзакцию, что позволяло избежать проверки.Предполагаемого подельника Спицына Григория Баскакова арестовали ранее в августе после того, как он в мае получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова также выдан ордер на арест, но взят ли он под стражу, из документов суда не ясно.
https://ria.ru/20200828/videnie-1576407108.html
вашингтон (город)
россия
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фбр, вашингтон (город), россия, сша, происшествия

Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США

07:16 28.08.2020 (обновлено: 08:50 28.08.2020)
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© Fotolia / mario beauregardПолицейская машина
Полицейская машина
© Fotolia / mario beauregard
ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. В США сразу по прибытии задержали гражданина России Александра Спицына. Его обвиняют в мошенничестве, говорится в документах суда.
Как следует из обвинительного заключения, Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу.
Пострадавшим предлагали в качестве работы на дому обналичивать присылаемые им чеки, после чего отправлять деньги по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки были фальшивыми, и банки требовали от пострадавших вернуть средства. Один из них в результате оказался должен более 25 тысяч долларов.
ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына — через них, по версии следствия, было отмыто не менее 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж суммами меньше чем по десять тысяч долларов за транзакцию, что позволяло избежать проверки.
Предполагаемого подельника Спицына Григория Баскакова арестовали ранее в августе после того, как он в мае получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова также выдан ордер на арест, но взят ли он под стражу, из документов суда не ясно.
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