https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html

В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии

Критерии, по которым РФ может задействовать в Белоруссии резерв из сотрудников правоохранительных органов, – выход ситуации из-под контроля, когда в опасности... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:48

2020-08-28T12:48

2020-08-28T12:51

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Критерии, по которым РФ может задействовать в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> резерв из сотрудников правоохранительных органов, – выход ситуации из-под контроля, когда в опасности могут оказаться органы государственной власти и мирное население, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/putin-1576379512.html

Станислав Попов Если белорусские армия и милиция откажутся стрелять в свой народ - тогда Путин введёт свои войска. Только в этом случае уже белорусские армия, полиция и весь народ будут стрелять по путинским штрейкбехерам 40

Геннадий Суворов Правоохранительные органы охраняют государство внутри страны где они созданы. Как могут правоохранительные органы другой охранять право внутри другой вообще не понятно... 24

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире