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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html
В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии
Критерии, по которым РФ может задействовать в Белоруссии резерв из сотрудников правоохранительных органов, – выход ситуации из-под контроля, когда в опасности... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:48
2020-08-28T12:51
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Критерии, по которым РФ может задействовать в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> резерв из сотрудников правоохранительных органов, – выход ситуации из-под контроля, когда в опасности могут оказаться органы государственной власти и мирное население, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/putin-1576379512.html
Если белорусские армия и милиция откажутся стрелять в свой народ - тогда Путин введёт свои войска. Только в этом случае уже белорусские армия, полиция и весь народ будут стрелять по путинским штрейкбехерам
40
Правоохранительные органы охраняют государство внутри страны где они созданы. Как могут правоохранительные органы другой охранять право внутри другой вообще не понятно...
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии

12:48 28.08.2020 (обновлено: 12:51 28.08.2020)
1477
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост в Москве
Вид на Большой Каменный мост в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Критерии, по которым РФ может задействовать в Белоруссии резерв из сотрудников правоохранительных органов, – выход ситуации из-под контроля, когда в опасности могут оказаться органы государственной власти и мирное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Прочитайте еще раз просто слова президента, уже все сказано. То есть, естественно, гипотетическая ситуация выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность, вообще существование органов государственного управления и безопасность людей, которая в результате экстремистских действий может наступить. Вот вам и критерии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о параметрах задействования российского резерва правоохранителей в Белоруссии.
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Президент РФ Владимир Путин
27 августа, 14:23
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
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Обсудить 15
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если белорусские армия и милиция откажутся стрелять в свой народ - тогда Путин введёт свои войска. Только в этом случае уже белорусские армия, полиция и весь народ будут стрелять по путинским штрейкбехерам
28 августа, 13:32
Станислав Попов
22002214
Правоохранительные органы охраняют государство внутри страны где они созданы. Как могут правоохранительные органы другой охранять право внутри другой вообще не понятно...
28 августа, 13:06
Геннадий Суворов
12000012
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