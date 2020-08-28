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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/refinansirovanie-1576441916.html
Эксперт: Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии
Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии в размере 1 миллиарда долларов, эта сумма в масштабе золотовалютных резервов страны выглядит "каплей РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:18
2020-08-28T16:18
протесты в белоруссии
россия
министерство финансов белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Россия может позволить себе рефинансировать долг <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> в размере 1 миллиарда долларов, эта сумма в масштабе золотовалютных резервов страны выглядит "каплей в море", прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василий Карпунин.Во вторник пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> сообщил, что Россия рассмотрит предложение по рефинансированию долга Белоруссии, если оно поступит. До этого президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> поручал доложить о необходимости рефинансирования внешнего долга. По данным <a href="https://ria.ru/organization__163" target="_blank">минфина Белорусси</a>и, ее внешний госдолг на 1 июля составил 18 миллиардов долларов.В четверг Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a>. В пресс-службе Минфина РФ сообщали РИА Новости, что министерство при поступлении запроса о рефинансировании рассмотрит его в соответствии с указаниями правительства.Он отметил, что рефинансирование предполагает продление долговых обязательств на более длительный срок с новыми условиями. "Это не новый долг", - добавил эксперт.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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россия, министерство финансов белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, экономика

Эксперт: Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии

16:18 28.08.2020
733
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии в размере 1 миллиарда долларов, эта сумма в масштабе золотовалютных резервов страны выглядит "каплей в море", прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василий Карпунин.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассмотрит предложение по рефинансированию долга Белоруссии, если оно поступит. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал доложить о необходимости рефинансирования внешнего долга. По данным минфина Белоруссии, ее внешний госдолг на 1 июля составил 18 миллиардов долларов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
27 августа, 14:43
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга
В четверг Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером Владимиром Путиным. В пресс-службе Минфина РФ сообщали РИА Новости, что министерство при поступлении запроса о рефинансировании рассмотрит его в соответствии с указаниями правительства.

"Это незначительная сумма для РФ. Например, на аукционе по размещению ОФЗ на этой неделе Минфин привлек чуть более 1 миллиарда долларов. Аукционы проходят каждую неделю. В масштабе ЗВР страны, составляющих 590 миллиардов долларов, 1 миллиард долларов выглядит каплей в море", - прокомментировал Карпунин.

Он отметил, что рефинансирование предполагает продление долговых обязательств на более длительный срок с новыми условиями. "Это не новый долг", - добавил эксперт.
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