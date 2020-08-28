Эксперт: Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии в размере 1 миллиарда долларов, эта сумма в масштабе золотовалютных резервов страны выглядит "каплей в море", прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василий Карпунин.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассмотрит предложение по рефинансированию долга Белоруссии, если оно поступит. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал доложить о необходимости рефинансирования внешнего долга. По данным минфина Белоруссии, ее внешний госдолг на 1 июля составил 18 миллиардов долларов.
27 августа, 14:43Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга
В четверг Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером Владимиром Путиным. В пресс-службе Минфина РФ сообщали РИА Новости, что министерство при поступлении запроса о рефинансировании рассмотрит его в соответствии с указаниями правительства.
"Это незначительная сумма для РФ. Например, на аукционе по размещению ОФЗ на этой неделе Минфин привлек чуть более 1 миллиарда долларов. Аукционы проходят каждую неделю. В масштабе ЗВР страны, составляющих 590 миллиардов долларов, 1 миллиард долларов выглядит каплей в море", - прокомментировал Карпунин.
Он отметил, что рефинансирование предполагает продление долговых обязательств на более длительный срок с новыми условиями. "Это не новый долг", - добавил эксперт.
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