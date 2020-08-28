https://ria.ru/20200828/refinansirovanie-1576441916.html

Эксперт: Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии

Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии в размере 1 миллиарда долларов, эта сумма в масштабе золотовалютных резервов страны выглядит "каплей РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:18

2020-08-28T16:18

2020-08-28T16:18

протесты в белоруссии

россия

министерство финансов белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Россия может позволить себе рефинансировать долг <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> в размере 1 миллиарда долларов, эта сумма в масштабе золотовалютных резервов страны выглядит "каплей в море", прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василий Карпунин.Во вторник пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> сообщил, что Россия рассмотрит предложение по рефинансированию долга Белоруссии, если оно поступит. До этого президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> поручал доложить о необходимости рефинансирования внешнего долга. По данным <a href="https://ria.ru/organization__163" target="_blank">минфина Белорусси</a>и, ее внешний госдолг на 1 июля составил 18 миллиардов долларов.В четверг Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a>. В пресс-службе Минфина РФ сообщали РИА Новости, что министерство при поступлении запроса о рефинансировании рассмотрит его в соответствии с указаниями правительства.Он отметил, что рефинансирование предполагает продление долговых обязательств на более длительный срок с новыми условиями. "Это не новый долг", - добавил эксперт.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/dolg-1576383347.html

https://ria.ru/20200811/1575647290.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, экономика