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Союзное государство
https://ria.ru/20200828/rapota-1576438141.html
Рапота рассказал о режиме работы Союзного государства
Союзное государство России и Белоруссии работает в обычном режиме: взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно, заявил... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:18
2020-08-28T15:18
союзное государство
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
союзное государство
григорий рапота
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Союзное государство России и Белоруссии работает в обычном режиме: взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно, заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a> в интервью РИА Новости."Работает в обычном режиме с поправкой только на эпидемиологическую ситуацию. Программы Союзного государства исполняются, пришлось отказаться только от массовых мероприятий – детских оздоровительных смен, форумов, пресс-туров. Но взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно", - сказал он.При этом Рапота отметил, что бюджет Союзного государства России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> исполняется лучше, чем в прошлом году. "Даже бюджет исполняется лучше, чем, к примеру, в прошлом году. Люди работают. Будущее Союзного государства вижу перспективным и взаимополезным для обеих стран", - заявил он.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/ekonomika-1576425723.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, союзное государство, григорий рапота, белоруссия, в мире

Рапота рассказал о режиме работы Союзного государства

15:18 28.08.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Александр Натрускин
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии работает в обычном режиме: взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно, заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота в интервью РИА Новости.
"Работает в обычном режиме с поправкой только на эпидемиологическую ситуацию. Программы Союзного государства исполняются, пришлось отказаться только от массовых мероприятий – детских оздоровительных смен, форумов, пресс-туров. Но взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно", - сказал он.
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При этом Рапота отметил, что бюджет Союзного государства России и Белоруссии исполняется лучше, чем в прошлом году. "Даже бюджет исполняется лучше, чем, к примеру, в прошлом году. Люди работают. Будущее Союзного государства вижу перспективным и взаимополезным для обеих стран", - заявил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
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Союзное государствоСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоГригорий РапотаБелоруссияВ мире
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