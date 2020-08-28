https://ria.ru/20200828/rapota-1576437606.html

Рапота прокомментировал создание резерва силовиков для Минска

Формирование в РФ резерва правоохранителей для помощи Белоруссии не пересекается с деятельностью органов Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:10

2020-08-28T15:10

2020-08-28T15:10

александр лукашенко

григорий рапота

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Формирование в РФ резерва правоохранителей для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не пересекается с деятельностью органов Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Отвечая на вопрос, знает ли он о том, о каких подразделениях силовиков идет речь, Рапота сказал: "Нет, такие детали мне неизвестны. Это не пересекается с деятельностью органов Союзного государства".

https://ria.ru/20200828/peskov-1576424452.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, григорий рапота, владимир путин, белоруссия, в мире