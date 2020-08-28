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https://ria.ru/20200828/rapota-1576437606.html
Рапота прокомментировал создание резерва силовиков для Минска
Формирование в РФ резерва правоохранителей для помощи Белоруссии не пересекается с деятельностью органов Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:10
2020-08-28T15:10
александр лукашенко
григорий рапота
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Формирование в РФ резерва правоохранителей для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не пересекается с деятельностью органов Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Отвечая на вопрос, знает ли он о том, о каких подразделениях силовиков идет речь, Рапота сказал: "Нет, такие детали мне неизвестны. Это не пересекается с деятельностью органов Союзного государства".
https://ria.ru/20200828/peskov-1576424452.html
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александр лукашенко, григорий рапота, владимир путин, белоруссия, в мире

Рапота прокомментировал создание резерва силовиков для Минска

15:10 28.08.2020
1791
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Формирование в РФ резерва правоохранителей для помощи Белоруссии не пересекается с деятельностью органов Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко.
Отвечая на вопрос, знает ли он о том, о каких подразделениях силовиков идет речь, Рапота сказал: "Нет, такие детали мне неизвестны. Это не пересекается с деятельностью органов Союзного государства".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:40Протесты в Белоруссии
В Кремле исходят из того, что Минску не понадобится резерв из силовиков
3032018
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Александр ЛукашенкоГригорий РапотаВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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