https://ria.ru/20200828/rak-1576443609.html

Названы болезни, вызывающие рак

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые могут с большей долей вероятности вызвать онкологические заболевания. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:51

2020-08-28T16:51

2020-08-28T17:05

александр мясников (врач)

рак

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал болезни, которые могут с большей долей вероятности вызвать онкологические заболевания."Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят", — подчеркнул медик в эфире программы <a href="https://www.youtube.com/watch?v=a1lHskAWby4" target="_blank" rel="nofollow noopener">"О самом главном"</a>.В частности, по его словам, к таким диагнозам относятся вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язва, воспалительные заболевания кишечника, хроническая обструктивная болезнь легких.Мясников указал на то, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки и сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.

https://ria.ru/20200827/rak-1576364318.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), рак, здоровье - общество