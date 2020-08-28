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Названы болезни, вызывающие рак
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые могут с большей долей вероятности вызвать онкологические заболевания. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:51
2020-08-28T17:05
александр мясников (врач)
рак
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал болезни, которые могут с большей долей вероятности вызвать онкологические заболевания."Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят", — подчеркнул медик в эфире программы <a href="https://www.youtube.com/watch?v=a1lHskAWby4" target="_blank" rel="nofollow noopener">"О самом главном"</a>.В частности, по его словам, к таким диагнозам относятся вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язва, воспалительные заболевания кишечника, хроническая обструктивная болезнь легких.Мясников указал на то, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки и сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.
https://ria.ru/20200827/rak-1576364318.html
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александр мясников (врач), рак, здоровье - общество

Названы болезни, вызывающие рак

16:51 28.08.2020 (обновлено: 17:05 28.08.2020)
15341
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые могут с большей долей вероятности вызвать онкологические заболевания.
"Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят", — подчеркнул медик в эфире программы "О самом главном".
В частности, по его словам, к таким диагнозам относятся вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язва, воспалительные заболевания кишечника, хроническая обструктивная болезнь легких.
Мясников указал на то, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки и сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.
Рентгеновский снимок мозга
27 августа, 09:05
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1028811521
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Александр Мясников (врач)ракЗдоровье - Общество
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