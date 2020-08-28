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Путину доверяют 65,9 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:13
2020-08-28T16:13
россия
вциом
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.Опрос проводился с 17 по 23 августа. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20200828/drug-1576440587.html
Ну все правильно, это и есть реальный процент полностью разумного и адекватного населения страны.
37
Это возмутительно, почему Президенту не доверяют в такой то стране?! Надо чаще проводить опрос, настаиваю!
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 65,9 процента россиян, показали данные ВЦИОМ

16:13 28.08.2020
935
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.
Опрос проводился с 17 по 23 августа. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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Лукашенко назвал Путина хорошим другом
871401177
Обсудить 11
РоссияВЦИОМВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Ну все правильно, это и есть реальный процент полностью разумного и адекватного населения страны.
28 августа, 16:26
АПАндрей Петров
18001018
Это возмутительно, почему Президенту не доверяют в такой то стране?! Надо чаще проводить опрос, настаиваю!
28 августа, 16:22
РБРуслан Браско
141009
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