https://ria.ru/20200828/putin-1576441452.html
Путину доверяют 65,9 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:13
2020-08-28T16:13
2020-08-28T16:13
россия
вциом
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.Опрос проводился с 17 по 23 августа. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20200828/drug-1576440587.html
Андрей Петров
Ну все правильно, это и есть реальный процент полностью разумного и адекватного населения страны.
37
Руслан Браско
Это возмутительно, почему Президенту не доверяют в такой то стране?! Надо чаще проводить опрос, настаиваю!
15
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, владимир путин, общество
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Президенту России Владимиру Путину
доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.
Опрос проводился с 17 по 23 августа. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.