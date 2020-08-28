Строительство путепровода в обход Лобни начнут в октябре
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Строительство путепровода в обход подмосковной Лобни стоимостью свыше двух миллиардов рублей начнут в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Конкурс по выбору подрядчика на строительство путепровода в рамках первого этапа будущей автодороги А-104 "Москва - Дмитров – Дубна" открыт на федеральном портале госзакупок и продлится до 14 сентября текущего года. Начальная цена контракта на строительство составляет почти 2,1 миллиарда рублей.
"Построить путепровод в рамках 1-го этапа реализации Северного обхода Лобни планируется в период 2020-2022 годов. Учитывая социальную значимость данного путепровода и как его ждут жители округа, мы рассчитываем приступить к строительству объекта после определения подрядчика и заключения госконтракта, но не позднее октября 2020 года", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он отметил, что масштабный проект строительства Северного обхода Лобни будет осуществляться в три этапа. Проектная документация на два этапа в настоящий момент находится на рассмотрении в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Общая протяженность Северного обхода составит порядка семи километров.