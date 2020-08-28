https://ria.ru/20200828/puteprovod-1576428071.html

Строительство путепровода в обход Лобни начнут в октябре

Строительство путепровода в обход подмосковной Лобни стоимостью свыше двух миллиардов рублей начнут в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:18

2020-08-28T13:18

2020-08-28T13:18

новости подмосковья

министерство транспорта московской области

лобня

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong>Строительство путепровода в обход подмосковной Лобни стоимостью свыше двух миллиардов рублей начнут в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Конкурс по выбору подрядчика на строительство путепровода в рамках первого этапа будущей автодороги А-104 "Москва - <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитров</a> – Дубна" открыт на федеральном портале госзакупок и продлится до 14 сентября текущего года. Начальная цена контракта на строительство составляет почти 2,1 миллиарда рублей.Он отметил, что масштабный проект строительства Северного обхода <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобни</a> будет осуществляться в три этапа. Проектная документация на два этапа в настоящий момент находится на рассмотрении в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Общая протяженность Северного обхода составит порядка семи километров.

https://realty.ria.ru/20200828/lobnya-1576410452.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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