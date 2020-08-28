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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200828/puteprovod-1576428071.html
Строительство путепровода в обход Лобни начнут в октябре
Строительство путепровода в обход подмосковной Лобни стоимостью свыше двух миллиардов рублей начнут в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:18
2020-08-28T13:18
новости подмосковья
министерство транспорта московской области
лобня
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong>Строительство путепровода в обход подмосковной Лобни стоимостью свыше двух миллиардов рублей начнут в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Конкурс по выбору подрядчика на строительство путепровода в рамках первого этапа будущей автодороги А-104 "Москва - <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитров</a> – Дубна" открыт на федеральном портале госзакупок и продлится до 14 сентября текущего года. Начальная цена контракта на строительство составляет почти 2,1 миллиарда рублей.Он отметил, что масштабный проект строительства Северного обхода <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобни</a> будет осуществляться в три этапа. Проектная документация на два этапа в настоящий момент находится на рассмотрении в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Общая протяженность Северного обхода составит порядка семи километров.
https://realty.ria.ru/20200828/lobnya-1576410452.html
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министерство транспорта московской области, лобня

Строительство путепровода в обход Лобни начнут в октябре

13:18 28.08.2020
3223
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Строительство путепровода в обход подмосковной Лобни стоимостью свыше двух миллиардов рублей начнут в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Конкурс по выбору подрядчика на строительство путепровода в рамках первого этапа будущей автодороги А-104 "Москва - Дмитров – Дубна" открыт на федеральном портале госзакупок и продлится до 14 сентября текущего года. Начальная цена контракта на строительство составляет почти 2,1 миллиарда рублей.
"Построить путепровод в рамках 1-го этапа реализации Северного обхода Лобни планируется в период 2020-2022 годов. Учитывая социальную значимость данного путепровода и как его ждут жители округа, мы рассчитываем приступить к строительству объекта после определения подрядчика и заключения госконтракта, но не позднее октября 2020 года", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он отметил, что масштабный проект строительства Северного обхода Лобни будет осуществляться в три этапа. Проектная документация на два этапа в настоящий момент находится на рассмотрении в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Общая протяженность Северного обхода составит порядка семи километров.
Строительство трассы
Вчера, 09:26Новости Подмосковья
Власти Подмосковья ищут подрядчика на строительство I этапа обхода Лобни
400211
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Новости ПодмосковьяМинистерство транспорта Московской областиЛобня
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